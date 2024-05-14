　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度大型看板「被風吹垮」壓死8人！　還有30人受困待救

▲▼印度孟買大型看板「被風吹垮」壓死8人。（圖／路透）

▲印度孟買大型看板「被風吹垮」壓死8人。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

印度孟買13日遭風暴襲擊，市區一座高70公尺、寬50公尺的大型廣告看板不敵強風倒塌，直接砸在一座加油站上，導致8人死亡、60人受傷，還有大約20至30人受困，而看板倒下的瞬間畫面也在網路上瘋傳。

根據BBC報導，孟買市中心一座高70公尺、寬50公尺的大型廣告看板13日不敵強風襲擊倒塌。從曝光的畫面可以看到，巨大的廣告牌在狂風中不斷搖擺，最後直接倒下砸在一座加油站上，有些車輛直接被壓毀。

當地緊急救援部門指出，這起意外造成至少8人死亡、60人受傷，但還有大約20至30人受困，目前救援小組正努力在現場救援，用大型破壞工具將傷者從看板下拉出。

▲▼印度孟買大型看板「被風吹垮」壓死8人。（圖／路透）

▲看板直接倒下砸在一座加油站上，有些車輛直接被壓毀。（圖／路透）

馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）副首席部長法德納維斯（Devendra Fadnavis）表示，已下令對這起事件進行調查，同時提供每名死者的家屬50萬盧比（約台幣19.4萬元）的援助金。

孟買13日遭暴雨和沙塵暴襲擊，當地許多看板、樹木被吹倒，導致停電和交通混亂；除此之外，風暴期間孟買國際機場的航班暫停起降，約有15架班機受到影響。

ET快訊
獨／方青山行蹤曝！台中過完母親節...搭火車跑了
路透社：台美海軍4月份悄悄進行「西太平洋軍事演習」
快訊／日本高速公路重大車禍！　3車燃燒、3死
快訊／華碩飆漲停！　創歷史新高
快訊／聯合國車輛遭槍擊「車窗全彈孔」！　員工喪命
又一前立委入閣！　傳何志偉將接總統府副秘書長
快訊／F.I.R.師徒反目！　Faye、陳建寧對決另類合體
快訊／中和嚴重車禍！　女騎士無生命跡象
TOYOTA「高級豪華RAV4」將推改款！　外型大幅度變化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國：以色列已集結足夠兵力　「幾天內」可全面入侵拉法

早餐「麵包配咖啡」成腸胃殺手！　NG組合吃完只會更累

路透社：台美海軍4月份悄悄進行「西太平洋軍事演習」

日本埼玉縣首都高「連環車禍」　3人死亡、3車起火燃燒

聯合國車輛拉法遭槍擊「車窗全彈孔」！　首名外籍員工喪命

研究實測「駕駛座」比馬桶還髒！　車內這4處最恐怖

憂AI技術被敵國用於攻擊　美國會議員提限制出口

「以軍殺的平民比哈瑪斯多」　布林肯：進攻拉法無法剿滅哈瑪斯

印度大型看板「被風吹垮」壓死8人！　還有30人受困待救

ChatGPT升級了！支援語音還能解「紙上數學題」　免費開放全用戶

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

農場鵜鶘張巨嘴吞同事鴨　苦主被救出懵了：誰關燈

主持婚禮新郎超失控　她崩潰下台：我先離開

胡瓜101買錶被要求配貨500萬 「再也不去了」 ｜20240513 ET午間新聞

一粒應援忘動作愣2秒跟上　媽媽到場支持目睹大笑XD

美國：以色列已集結足夠兵力　「幾天內」可全面入侵拉法

早餐「麵包配咖啡」成腸胃殺手！　NG組合吃完只會更累

路透社：台美海軍4月份悄悄進行「西太平洋軍事演習」

日本埼玉縣首都高「連環車禍」　3人死亡、3車起火燃燒

聯合國車輛拉法遭槍擊「車窗全彈孔」！　首名外籍員工喪命

研究實測「駕駛座」比馬桶還髒！　車內這4處最恐怖

憂AI技術被敵國用於攻擊　美國會議員提限制出口

「以軍殺的平民比哈瑪斯多」　布林肯：進攻拉法無法剿滅哈瑪斯

印度大型看板「被風吹垮」壓死8人！　還有30人受困待救

ChatGPT升級了！支援語音還能解「紙上數學題」　免費開放全用戶

Energy回歸「還想看到哪個團體同台？」　網狂敲碗：我的童年

變天秒開除濕機！「3習慣」NG了　大票驚踩雷：不小心就會

梅根重穿13萬孕婦裝　訪奈及利亞變服裝秀

AI如海嘯！　IMF總裁：衝擊全球4成工作

《老公怎麼還不去死》男人都該看！律師點婚姻10問題：積怨會爆發

太陽會大哥不滿小弟吸毒　就逮前一天動私刑！球棒打屁屁畫面曝

美國：以色列已集結足夠兵力　「幾天內」可全面入侵拉法

早餐「麵包配咖啡」成腸胃殺手！　NG組合吃完只會更累

獨／外役監逃犯方青山行蹤曝！　台中過母親節...搭火車往南卻跑了

「陳水扁不是政治犯，是100%貪汙犯」　洪秀柱反特赦：在野黨沒辦法？

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

國際熱門新聞

聯合國車輛拉法遭槍擊！首名外籍員工喪命

印尼2歲男童「每天抽40根菸」14年後現況曝

AI大爆發！IT專家預言：「這行業」一年後會被取代

中樂透2個月花光　老翁接政府通知後悔了

ChatGPT升級　支援語音還能解「紙上數學題」

等嘸降息！　專家曝「1關鍵因素」讓通膨降不下來

日本埼玉縣首都高「連環車禍」　3人死亡

搭機別帶硬殼行李箱！空姐揭密：更容易壞

全球首例！英女童天生失聰　基因治療重獲聽覺

美股收黑81點　台積電ADR跌1.91％

烏克蘭哈爾科夫州再遭俄軍猛轟 已撤離近6000人

普丁絕望臨陣換防長　美：俄羅斯侵烏代價高昂

GameStop軋空推手回歸！　1張圖讓股價狂漲逾70％

爸爸請同事幫顧小孩　兒卻被他丟進蝦池身亡

更多熱門

相關新聞

AI大爆發！IT專家預言：「這行業」一年後會被取代

AI大爆發！IT專家預言：「這行業」一年後會被取代

印度資訊科技巨擘塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services）負責人K. Krithivasan近日發表看法，預測人工智慧（AI）的快速發展，或將在約一年內顛覆客服中心這個僱用大量人力的傳統產業。

電梯往上暴衝　猛撞25樓屋頂

電梯往上暴衝　猛撞25樓屋頂

名醫陳屍家中！頭受重擊　狗繩勒頸窒息死

名醫陳屍家中！頭受重擊　狗繩勒頸窒息死

錫克教領袖遇刺案　第4人落網了

錫克教領袖遇刺案　第4人落網了

結婚前夕悔婚！印度少女遭未婚夫砍頭慘死

結婚前夕悔婚！印度少女遭未婚夫砍頭慘死

關鍵字：

印度孟買

讀者迴響

熱門新聞

10年前買鴻海股票「放到忘記」！吳怡霈翻出帳戶嚇呆

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

蟑螂太多　她用1神器消滅整個家族

台南明德外役監26歲受刑人跑了　正面照曝光

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」親回應爭議

露營區虐死人！今年才開幕　Google五星好評

市場衣服「1件39元」！女結帳傻眼　秒被恐怖陣法包圍

友靠新青安「買1200萬預售屋」！他見地點愣了

一堆人等吃壽司！「店員大聲喊一句」6組客人秒結帳

00940開刀！6檔成份股減碼　光寶科、統一砍最兇

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

10年壽險到期前男猝死　家屬領嘸錢

即／父遭騙走3千萬房產「主嫌落網」　女兒發文謝檢警

更多

最夯影音

更多

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面