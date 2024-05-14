印度大型看板「被風吹垮」壓死8人！　還有30人受困待救

▲印度孟買大型看板「被風吹垮」壓死8人。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

印度孟買13日遭風暴襲擊，市區一座高70公尺、寬50公尺的大型廣告看板不敵強風倒塌，直接砸在一座加油站上，導致8人死亡、60人受傷，還有大約20至30人受困，而看板倒下的瞬間畫面也在網路上瘋傳。

JUST IN: Billboard collapses onto gas station in Mumbai, killing at least 8 people and injuring dozens pic.twitter.com/OSZ1g8NT2i — BNO News (@BNONews) May 13, 2024

根據BBC報導，孟買市中心一座高70公尺、寬50公尺的大型廣告看板13日不敵強風襲擊倒塌。從曝光的畫面可以看到，巨大的廣告牌在狂風中不斷搖擺，最後直接倒下砸在一座加油站上，有些車輛直接被壓毀。

當地緊急救援部門指出，這起意外造成至少8人死亡、60人受傷，但還有大約20至30人受困，目前救援小組正努力在現場救援，用大型破壞工具將傷者從看板下拉出。

▲看板直接倒下砸在一座加油站上，有些車輛直接被壓毀。（圖／路透）



馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）副首席部長法德納維斯（Devendra Fadnavis）表示，已下令對這起事件進行調查，同時提供每名死者的家屬50萬盧比（約台幣19.4萬元）的援助金。

孟買13日遭暴雨和沙塵暴襲擊，當地許多看板、樹木被吹倒，導致停電和交通混亂；除此之外，風暴期間孟買國際機場的航班暫停起降，約有15架班機受到影響。