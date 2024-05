印度大型看板「被風吹垮」壓死8人！　還有30人受困待救

▲印度孟買大型看板「被風吹垮」壓死8人。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

印度孟買13日遭風暴襲擊,市區一座高70公尺、寬50公尺的大型廣告看板不敵強風倒塌,直接砸在一座加油站上,導致8人死亡、60人受傷,還有大約20至30人受困,而看板倒下的瞬間畫面也在網路上瘋傳。

JUST IN: Billboard collapses onto gas station in Mumbai, killing at least 8 people and injuring dozens pic.twitter.com/OSZ1g8NT2i