砸300億！Uber買下foodpanda台灣外送事業　預計明年完成交易

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」今（14）日無預警宣布以9億5千萬美元現金（約300億台幣）併購Delivery Hero旗下「 foodpanda台灣外送事業」，目前此併購案尚須由主管機關審核，預計於2025上半年完成交易。業者表示，在本交易完成後的一段時間內，foodpanda台灣在地消費者、商家和外送合作夥伴也將移轉至Uber Eats平台。

▲Uber Eats以台幣逾300億買下foodpanda台灣外送事業。（圖／Uber Eats提供）

Uber稍早發出最新聲明表示，Uber（NYSE：UBER）和Delivery Hero SE（FSE: DHER）已經簽署協議，由Uber以9億5千萬美元現金併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業。此併購案尚須主管機關核准，以及滿足其他一般常有的成交條件，並且預計於2025上半年完成交易。此外，2家公司也簽訂協議，由Uber購買Delivery Hero價值3億美元的新發行普通股。

Uber表示在交易完成前，Delivery Hero將致力於持續旗下foodpanda台灣的營運，提供其消費者和合作夥伴最好的服務。在本交易完成後的一段時間內，foodpanda台灣的在地消費者、商家和外送合作夥伴將移轉至Uber Eats平台。

Delivery Hero執行長暨共同創辦人Niklas Östberg表示：「我們在台灣的營運實力是過去8年來團隊們努力的成果，為了打造一個引領世界的服務，我們得出的結論是，我們需要將資源集中在我們全球其他市場的營運，在那些我們認為可以為消費者、合作夥伴和騎士做出最大貢獻的市場。此併購案帶給在台灣的foodpanda一個令人振奮的前景，我們衷心祝福美好的未來。」

此併購案將結合Uber在全球經營高效平台的專長，以及foodpanda在台灣的綿密佈局和其與受歡迎的在地商家的合作關係。此外，此併購案也將藉由將Uber Eats和foodpanda雙方互補的商家合作夥伴整合至一個平台，從而帶給消費者更多的商品選擇和價格選擇。

Uber全球外送事業資深副總裁Pierre-Dimitri Gore-Coty則表示：「結合各自平台獨特的消費族群、商家及營運足跡，將有助於我們為消費者提供更多的選擇與最好的價格，為商家提供更多的訂單，以及為外送合作夥伴提供更多的接單機會。台灣是一個競爭激烈的市場，美食外送平台迄今還只佔台灣整體美食外送版圖的一小部分。我們對於此併購案讓我們能有機會在未來幾年為台灣帶來更好的便利服務和更高的價值，感到非常興奮。」

對此，Uber Eats台灣總經理李佳穎也表示：「我們今日宣布簽署了併購Delivery Hero下的foodpanda台灣外送事業的協議。這對Uber Eats在台灣來說是一個令人振奮的時刻，也象徵了我們持續深耕台灣及所有我們服務的地方的承諾。」

李佳穎強調：「如果此併購案獲得主管機關核准並完成交易，整合的單一平台將能讓我們為消費者提供更廣泛的餐飲和日用品選擇及最好的價格，為餐廳和商家提供更多的訂單需求，而因此為外送合作夥伴提供更多的接單機會。在進入下一個營運階段的未來，我們將會持續聆聽消費者、外送合作夥伴、商家合作夥伴，以及主管機關等各界所回饋的意見。」

foodpanda也發出最新聲明表示：「此項協議還需經由公平交易委員會等主管機關審核，在審查完成前foodpanda的各項服務皆維持不變。foodpanda將持續投資及發展台灣市場，並以確保消費者、合作商家、外送夥伴及全體員工權益為優先考量。」