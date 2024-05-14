墾丁船帆石也傳停電！417戶一早無電可用　驚見獼猴遭電死

▲墾丁船帆石地區有獼猴誤觸電線遭電死，導致停電。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

近日台灣各地頻傳停電，今(14)日早上6時許墾丁船帆石地區也出現停電情況，總計417戶受到影響，台電獲報後立刻派員搶修。台電表示，有獼猴不慎觸碰電線，導致停電，已於上午7時8分全部復電完畢。

台電回應，初步調查事故原因，由於配電設備避雷器一次引線，不慎被獼猴碰觸而跳脫所致，同時在一旁地上發現被電死的獼猴屍體，而台電人員隔離故障避雷器後立即投入開關，於上午7點8分復電。