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政大70周年校慶　「全台最美大學圖書館」5／18首度對外開放

▲政大達賢圖書館有全台最美大學圖書館之稱。（圖／政大提供）

▲政大達賢圖書館有全台最美大學圖書館之稱。（圖／政大提供）

記者楊惠琪／台北報導

國立政治大學為慶祝在台復校70周年，本周六（5/18）將首度對外開放有「全台最美大學圖書館」之稱的達賢圖書館，當天上午8時至下午5時，開放各年齡層訪客自由參觀，無須換證即可入內，圖書館內還設置校史造型的拍貼機，讓民眾留下珍貴大頭貼。

政大表示，為慶祝在台復校70周年，今年校慶特別推出系列活動，邀請全校師生、校友與民眾共襄盛舉，除了首度對外開放達賢圖書館外，館內另有「政大在台復校70週年特展」，以食衣住行育樂等多面向，回顧在台灣復校的歷程，重溫政大70年的點滴故事。

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政大70周年校慶音樂會也將於5月18日登場，今年特別邀請韓國獨立樂團Biuret來台演出，還有金旋獎出身的狗才樂團、我走指南路、（Ar）Tone、吳仲棋，以及政大吉他社、搖滾樂社等接力演出，活動期間周邊還有胖卡餐車進駐，帶來一場音樂與美食盛會。

政大表示，今年校慶同步舉行「第一屆茶藝文化交流展暨國際茶日慶祝會」，邀請各大專院校與高級中學，參與茶席暨茶文化路徑靜態展、奉茶活動，並推出二手交換環保市集、鐵觀音節農民市集、政大公企中心城東市集、政大郊山導覽等豐富精采的活動。活動詳情請上政大校慶官網

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