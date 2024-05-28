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挪威、西班牙、愛爾蘭挺兩國方案　正式承認巴勒斯坦國

▲▼巴勒斯坦國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 巴勒斯坦國旗。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

挪威、西班牙、愛爾蘭今天（28日）先後正式承認巴勒斯坦的國家地位；以色列則抨擊這項決定是在「獎賞」巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」。目前以哈在加薩的戰爭已持續逾7個月。

法新社報導，西班牙、挪威、愛爾蘭這3個歐洲國家認為，它們的行動在象徵意義上深具影響力，可能促使其他國家跟進。

在挪威正式承認巴勒斯坦國生效之際，挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）讚揚「這對挪威-巴勒斯坦關係而言是特別的一天」。他說：「挪威30多年來一直是巴勒斯坦國最熱情的支持者之一。」

西班牙隨即跟上腳步，政府發言人阿里格利亞（Pilar Alegria）證實，內閣已正式承認巴勒斯坦的國家地位，她形容這是「歷史性的一天」。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）稍早表示，承認巴勒斯坦國是達成和平的「一項必要條件」，也是確保未來「巴勒斯坦國與以色列國和平、安全共存」的唯一方式。他並堅稱此舉並非「反對任何人，尤其不是針對以色列」。

桑傑士說，這項決定也反映出西班牙「徹底抵制拒絕兩國方案（two-state solution）的哈瑪斯（Hamas）」，哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列，導致這次加薩（Gaza）戰爭。

▲▼以軍在加薩走廊拉法的戰事仍在持續，巴勒斯坦人處於人道危機。（圖／路透）

▲ 以軍在加薩走廊拉法的戰事仍在持續，巴勒斯坦人處於人道危機。（圖／路透）

愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）則在內閣會議前形容這是「重要時刻」，同時能向外界釋出訊號，說明一個國家能採取實際行動，來幫助兩國方案的希望不滅。愛爾蘭政府隨後發聲明宣布，今天上午的內閣會議已通過正式承認巴勒斯坦國。

路透社報導，聲明寫道：「（愛爾蘭）政府承認巴勒斯坦是主權獨立國家，並同意都柏林（Dublin）與雷馬拉（Ramallah）當局建立全面外交關係。…愛爾蘭將指派駐巴勒斯坦國大使，並在雷馬拉建立完整的愛爾蘭大使館。」

雷馬拉是巴勒斯坦自治區（Palestinian Territories）約旦河西岸（West Bank）的城市。

3國總理上週宣布打算承認巴勒斯坦的國家地位，引發以色列憤怒回應，使得以色列與3國外交關係更趨緊張，特別是跟西班牙的關係。

▲▼5月24日，加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）被轟炸，以及巴勒斯坦平民排隊取水。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 5月24日，加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）被轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

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