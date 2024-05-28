不甩國際譴責！　路透：以色列坦克「進入拉法市中心」

▲5月7日，以色列空襲拉法與埃及附近的建築物。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列26日深夜對拉法（Rafah）一處難民營發動空襲，造成45死249傷，引發國際譴責。儘管如此，該國依然持續進攻，根據目擊者最新說法，以軍坦克更於28日首度抵達拉法市中心。

目擊者透露，以色列坦克出現在拉法中部地標阿爾奧達清真寺（Al awda mosque）附近。以軍證實部隊持續在拉法行動，但沒有回應「進入市中心」的報導。

當地居民通報，以色列坦克持續向西推進，目前駐紮在祖魯布（Zurub）山頂及周邊，這是一個能夠俯瞰拉法西部的高地。以軍與哈瑪斯武裝份子28日也在祖魯布發生槍戰。

▲以色列26日深夜對拉法一處難民營發動空襲，造成45人死亡、249人受傷。（圖／路透）

此外，26日發生致命空襲的特爾蘇丹（Tel al-Sultan）仍在遭受猛烈轟炸。其中一位居民表示，「在特爾蘇丹，到處都是掉落的坦克砲彈。在晚間的戰火中，許多家庭已經逃離他們位於拉法西部的房子。」

《路透社》報導，自從以色列3周前發動進攻、控制通往埃及的拉法過境點以來，以軍坦克就在拉法市周邊探查，儘管已經進入部分東部地區，但尚未完全進入該市。

聯合國最高法院國際法院（ICJ）24日下令以色列「立即停止」在拉法的軍事進攻，但以軍仍持續推進。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）聲稱，26日的拉法空襲不是為了造成平民傷亡，但卻發生「悲劇性的錯誤」。以色列國防軍（IDF）則表示，他們正在進行調查。

去年10月7日，以色列遭哈瑪斯越境突襲，導致1200人死亡、約250人被俘虜，隨即對加薩展開圍困與襲擊。根據加薩衛生部統計，以色列的進攻已經導致近3.6萬名巴勒斯坦人喪命。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）估計，加薩約170萬人流離失所，超過當地75%人口。