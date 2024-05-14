快訊／F.I.R.飛兒樂團師徒反目！Faye涉誣告　法庭對決另類合體

記者黃哲民／台北報導

「F.I.R.」飛兒樂團前主唱Faye（本名詹雯婷）告恩師陳建寧偽造文書不起訴，Faye反被起訴涉嫌誣告，台北地院今（14日）傳喚陳建寧到場，上午9時30分許，陳建寧已先入法庭等候，隨後Faye也準時抵達，今將是師徒反目後首度在法庭對決，同時也在法庭展現另類「師徒合體」。

▲Faye詹雯婷抵達台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

飛兒樂團最初由主唱詹雯婷Faye、吉他手阿沁Ian與鍵盤手陳建寧Real組成，團名F.I.R.取用3人英文名字字首所命名，2004年推出首張專輯成名，2005年獲得第16屆金曲獎最佳國語演唱新人獎，擔任團長的陳男與Faye不僅是音樂夥伴，也是Faye的恩師。

本案源於Faye於2018年退出飛兒樂團，以本名單飛繼續在樂團發展，她在2019年指控恩師冒用她的簽名與華研公司簽約加盟，告陳男與華研公司董事長呂燕清、總經理何燕玲等人涉嫌偽造文書。

台北地檢署依刑事警察局鑑定筆跡結果，認定Faye於2013年在履約保證書親筆簽名、授權陳建寧商談演藝合約，將陳男等人不起訴處分確定，另分案偵辦詹女本件所涉誣告罪嫌，起初認為雙方可能對授權範圍有誤會，2021年將Faye不起訴。

經高檢署發回重查，檢方認為Faye明知自己在保證書上簽名卻執意提告，去年（2023年）6月起訴Faye涉犯誣告罪嫌。Faye出庭不認罪，強調：「我沒有在保證書上簽名！我沒有誣告！」辯護律師指稱Faye在2018年諮詢陳男公司法律顧問，確認Faye當時和華研或陳的公司均無合約關係。

陳建寧委任律師指出，Faye本件親簽履約保證書，不應倒推5年說她沒簽過，且陳男遭Faye先提告，造成名譽、商譽和身心巨大傷害，陳男不得不反控以維護自身權益，建請法官考量Faye「犯後迄今的態度」。

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