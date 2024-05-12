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他買街頭小吃傻見「包裝袋竟是醫院病歷」　崩潰：主人還感染肝炎

▲▼泰國一名網友在街邊買小吃時，意外發現攤主居然用B型肝炎病患的病歷單來包裹食物。（圖／翻攝自Facebook）

▲泰國一名網友在街邊買小吃時，意外發現攤主居然用B型肝炎病患的病歷單來包裹食物。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名網友揭露，他最近在路邊買了一份街頭小吃後，意外發現攤販用來包裹食物的紙袋竟是由烏汶府一家醫院的病歷所製成，更讓人驚訝的是，這名病歷單的主人居然還是一名B型肝炎感染者，而在網上引發熱議。

據泰媒Khasod報導，一名網友最近在Facebook粉專Doctor Lab Panda指出，他最近在家裡附近的小吃攤購買街頭小吃「Khanom Tokiao」時，意外發現攤販居然隨意地使用一張醫院病歷來包裹食物，讓他感到十分不衛生。

然而，讓網友更驚訝的是，他在細讀文字後，震驚發現這名病歷單的主人居然感染了B型肝炎，讓他感覺極度不衛生，於是決定將事件分享到社交平台上，提醒人們要注意食品安全。

相關貼文曝光後，瞬間吸引了大量網友關注，他們紛紛留言道，「病歷單到底怎麼會被流出來」、「你居然吃到一半才發現」、「好噁心，我快吐了」、「食品包裝怎麼會沒有被嚴格管控呢？」

截至目前為止，病歷單所屬的烏汶府醫院尚未對這起事件作出任何回應，但人們質疑醫院如何處理病歷單的聲浪已在網上發酵，也有不少人開始對食品包裝規範表示關注。

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關鍵字：

泰國東南亞要聞病歷單食品安全街頭小吃Khanom Tokiao

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