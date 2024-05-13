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印尼洪災毀百棟房！山洪暴發潰堤、火山泥流滾下　37人活埋慘死

▲▼印尼西蘇門答臘省迎來季風降雨，洪水和冷熔岩流導致河流潰堤。（圖／路透）

▲印尼西蘇門答臘省迎來季風降雨，洪水和冷熔岩流導致河流潰堤。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

印尼西蘇門答臘省11日晚間迎來一場暴雨，山洪暴發下導致蘇門答臘島內最為活躍的活火山「馬拉皮火山」（Mount Marapi）沖下大石塊和火山灰，火山泥流與冷熔岩流從山坡留下，造成當地37人不幸罹難、19人失蹤，且100多棟的房屋與建築物慘遭洪水淹沒。

根據《衛報》，印尼西蘇門答臘省迎來季風降雨，馬拉皮火山冷熔岩流所引發的嚴重泥流、加上暴雨所引來的洪災，導致河流潰堤。印尼國家搜救局（Basarnas）透過聲明表示，阿加姆地區（Agam）受災最嚴重的Canduang鎮打撈出19具遺體、鄰近的丹那達塔縣（TanahDatar）也撈出9具遺體，而巴東帕里亞曼區也從泥流中撈出8具遺體。

丹那達塔縣的主要道路也因為泥流而堵塞，切斷了通往其他城市的重要通道。隨著火山泥流加上暴雨洪水引發河流潰堤，一夜之間數十條性命因此犧牲，且傷亡數字還可能隨之增加，且100棟以上建築被洪水淹沒、16座橋梁受損，當地農村幾乎被洪水與土石埋沒。

▲▼印尼西蘇門答臘省迎來季風降雨，洪水和冷熔岩流導致河流潰堤。（圖／路透）

▲▼印尼西蘇門答臘省迎來季風降雨，洪水和冷熔岩流導致河流潰堤。（圖／路透）

報導指出，其實就在兩個月前，大雨曾引發西蘇門答臘省柏希希爾縣（Pesisir Selatan）和巴東巴利亞曼縣（Padang Pariaman）山洪暴發和山崩，造成至少21人死亡、5人失蹤。

據悉，海拔高度2885公尺的馬拉皮火山曾於去年年底爆發，造成23名登山者喪命，該座火山以突然噴發而聞名，噴發源很淺、且接近峰頂，是印尼境內120多座活火山之一。

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