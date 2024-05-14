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GameStop史詩級軋空推手回歸！　1張圖讓股價狂漲逾70％

▲34歲金融顧問吉爾（Keith Patrick Gill）以「咆哮小貓」（Roaring Kitty）為名開設頻道，引起GameStop交易狂潮。（圖／翻攝自YouTube／Roaring Kitty）

▲「咆哮小貓」吉爾回歸發文，再度推升GameStop股價。（圖／翻攝自YouTube／Roaring Kitty）

記者張靖榕／綜合外電報導

2021年帶領散戶上演史詩級軋空大戰的「咆哮小貓」（Roaring Kitty），睽違3年再度發文，只靠一張圖就逼出買氣，遊戲驛站（GameStop）股價13日美股盤前暴漲了40％，當天收盤更飆出74.4％的漲幅，上漲12.99美元，收在30.45美元。

本名吉爾（Keith Gill）的Roaring Kitty，13日在社群網站X上發布了一張圖片，維持一貫沒有任何文字解釋的風格，圖片中一名男子坐在紅椅上，原先躺坐著打電動的他，突然身體向前傾，全神貫注地打電動，而這張圖大概被許多粉絲解釋為，「要認真玩遊戲了」。Roaring Kitty盤前應聲上漲，狂飆漲勢雖然中間一度從高點回落，但收盤飆出超過70％的漲幅，再次讓許多人回憶起2021年那場讓人意猶未盡的軋空大戰。

吉爾在X上的暱稱為「Roaring Kitty」，在美國第一大論壇Reddit則以「DeepF----Value」稱號走跳，他於2021年吸引了一大票散戶，紛紛買進GameStop的股票和買權，與當時大舉做空GameStop的避險基金Melvin Capital對幹，散戶難得團結起來上演「小蝦米對大鯨魚」，秉持著「一張不賣，奇蹟自來」與「打倒大魔王」的復仇精神，果真讓Melvin Capital蒙受鉅額損失，不得不求助Citadel的避險基金部門和Point72注資近30億美元。

GameStop股價於2021年1月衝至120.75美元的盤中新高，該公司在2022年7月以1：4比例進行股票分割，隨後散戶興趣逐漸消退，GameStop股價重挫。沉寂近2年後，GameStop又開始出現狂飆勢頭。

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