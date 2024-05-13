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社會 社會焦點 保障人權

台中某汽旅傳糾紛！1男自爆「我有帶刀啦」　遭警壓制逮捕　

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方要求陳男不得觸碰刀子，陳男仍執意要拿，有自傷、傷人之虞，警方便對他進行壓制逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區一處汽車旅館昨（12）日發生民眾糾紛，警方獲報到場時，1名陳姓男子主動告訴員警，他就是當事人，且車內放有西瓜刀，警方一聽嚇一跳，陳男打開車門，稱要將刀子交給警方，但警方顧慮雙方安全，要求陳男不得觸碰刀子，陳男仍執意要拿，有自傷、傷人之虞，警方便對他進行壓制逮捕；警方隨後在陳男車內起獲30餘包毒品咖啡包，訊後依毒品罪嫌將他移送法辦。

台中市第二警分局表示，昨日上午9時55分接獲民眾報案，稱北區太平路上某汽車旅館有人發生糾紛，文正派出所立即派員前往查處，到場時並未發現有糾紛情事，但警方尚在清查現場狀況時，突有1名陳姓男子（30歲）把車開到警車後方，主動向員警告知剛與人在旅館內發生糾紛，且持有刀械在身上。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳男把車開到警車後方，主動向員警告知剛與人在旅館內發生糾紛，且持有刀械在身上。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方詢問陳男刀械放置何處？陳說刀子放在車上，還說會把刀拿給員警；警方隨陳男至車輛駕駛座旁，一開啟車門就看見1把西瓜刀放在駕駛座的腳踏墊上，員警多次告知陳禁止觸碰刀子，但陳男不理會警方，執意拿刀，警方認為有自傷傷人之虞，現場對其壓制逮捕。

警方隨同陳拿取車內手機時，又發現駕駛座上的黑色袋子內，放有美金圖案毒品咖啡包5包、音符圖案毒品咖啡包22包、熊貓圖案毒品咖啡包4包、K他命2包等毒品，初步檢驗均呈第三級毒品卡西酮等陽性反應，全案將陳男依涉嫌毒品危害防制條例罪，移送台中地檢署偵辦。

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