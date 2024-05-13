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一顆魚油的力量！宸華生技以健康領航　守護兒少營養

一顆魚油的力量！宸華生技以健康領航 守護兒少營養（圖／宸華生技提供）

▲宸華生技董事長沈之翔及總經理黄文一日前陪伴「台灣國際兒童村」的孩子，一起到樂天桃園棒球場看球。

圖、文／宸華生技提供

你聽過ADHD嗎？這四個英文字母是「注意力不足過動症」（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，簡稱ADHD）的縮寫，在台灣，約有5%至6%兒童面臨ADHD的狀況，由於注意力難以集中，大大影響了孩子的學習與發展，而國內生技產業健康領航者、榮獲SNQ國家品質標章的「宸華生技」提出解方，關鍵是以適當的營養補充，改善孩子們ADHD的狀況。

五月的球場，顯得熱鬧滾滾，宸華生技董事長沈之翔、宸華生技總經理黄文一陪伴「台灣國際兒童村」的孩子，一起到樂天桃園棒球場看球，其中，有不少孩子曾出現ADHD的狀況。

宸華生技董事長沈之翔回憶，開始捐贈營養補充品的萌芽，是一次與桃園「台灣國際兒童村」學童接觸，發現部分孩子出現ADHD，在日常生活中難以專注、過度躁動。這也讓始終善盡企業社會責任CSR宸華生技，自2023年開始，簽訂六年捐贈計劃，提供純EPA營養補充品，守護「台灣國際兒童村」的孩童和少年。沈之翔透露，經過持續的營養補給，發現ADHD兒童在學校的表現有顯著效果，不僅上課時更加穩定，專注力也有所提升。

一顆魚油的力量！宸華生技以健康領航 守護兒少營養（圖／宸華生技提供）

▲「台灣國際兒童村」孩童與球員練習傳接球。

一顆魚油的力量！宸華生技以健康領航 守護兒少營養（圖／宸華生技提供）

▲宸華生技的贊助不僅減輕了國際兒童村的負擔，也共同看見孩子的成長和蛻變。

小魚油發揮巨大影響力 關鍵在原料和生產過程
令人好奇的是，是什麼營養補充品，幫助這群兒少改善了ADHD？答案是：一顆晶瑩剔透的純EPA魚油──對於致力為大眾「健康領航」的宸華生技而言，每一滴純EPA魚油，都凝聚了對健康科學的無限熱情與極致追求，從精心挑選的原料，到嚴謹的生產過程，都期盼為全球消費者帶來最純淨的營養解方。

「台灣民眾對健康食品與補充品的需求與日俱增，特別是渴求高品質的魚油！」沈之翔直言，理想與現實的落差是：市場上的魚油產品往往未能滿足消費者對於品質和效果的高標準，而宸華生技組建出一群具有專業醫藥背景的技術研發大軍，從科學研究與臨床證據出發，以「類藥品保健食品」（Nutraceutical）來回應消費者的期待。

宸華生技總經理黄文一接受專訪時透露，研發「類藥品保健食品」時，無論是從原料的精選，到產品的研發階段，每一個環節都經過嚴格的控管，每批產品必須經過至少兩到三次質量檢驗，確保產品從生產到交付的一致性與安全性。

不只追求食品級 更以醫藥級高標準把關魚油
舉魚油來說，黄文一透露，宸華生技對魚油的品質控制極為嚴格，產品開發與生產並非一般食品級標準，而是遵循醫療級，藉此確保每批魚油的純淨度和質量都達到最高標準。

另外，宸華生技重視重金屬的檢測，確保產品中的重金屬含量極低，而且還會進行多次質量檢驗，以保證產品的安全性和穩定性；也因此，在宸華生技捐助給兒童和青少年的魚油中，具有高EPA含量，能達到最好的生理活性和療效。

魚油除了是ADHD的解方，沈之翔指出，許多慢性疾病，如心血管疾病、腎臟病、身心疾病，往往可以通過改進日常的營養攝取和生活方式來有效控制，EPA（Eicosapentaenoic acid）和DHA都屬於Omega-3必需脂肪酸，富含EPA的魚油能夠支持心腦血管的健康。

以3大堅持 超越國際標準
2018年底，「宸華生技」由醫師、藥師、資深藥廠主管等一群具醫藥生技背景的夥伴共同催生，走過六個年頭，宸華生技有三大堅持：一、開發具有臨床實證的產品；二、每項產品採用最高規格原料的製造品質；三、達到醫護專業人員對品管和實證最嚴格的要求。

「除了要達到國際標準，我們更希望超越國際標準！」黄文一表示，宸華生技不僅採用最嚴格的檢測標準，往往比市場常規標準高出10倍，還與國內外的專家攜手合作，進行臨床試驗和科學驗證，來實證產品的有效性和安全性。

出於對品質的堅持，最終讓宸華生技得以在激烈的市場競爭中脫穎而出，成功獲得SNQ 國家品質標章。這個標章對宸華來說，除了是對生技產品品質的認可，同時是對研發團隊專業實力和創新精神的肯定，接下來，除了善盡CSR，宸華生技將為消費者帶來更多、更好的健康解決方案，只因為宸華生技深信，健康應該是每一個人的基本權利，是全面的、持久的，也希望用科學和關懷來達成人們對更好生活的渴望。

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