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社會 社會焦點 保障人權

海軍田單艦上爆性騷！對女補給兵「偷襲摸奶」　已婚男中士慘了

▲▼性侵,性騷擾,受害女。（示意圖／達志影像）

▲田單軍艦女補給兵遭行政中士摸奶性騷擾。（示意圖，非本案當事人／達志影像）

記者黃資真／高雄報導

海軍司令部146艦隊「田單軍艦」一名29歲曾姓行政中士，趁女補給兵玩手遊時，撫摸其胸部，事後女兵向家人訴苦，家人憤而告知輔導長此事。橋頭地院依違反性騷擾罪，處2月有期徒刑，得易科罰金。

判決指出，曾姓男子自2013年10月至2022年5月期間，擔任「田單軍艦」行政中士，女子小君（化名）擔任補給兵，2022年4月18日上午11時25分，小君在女兵艙外走道玩手機打遊戲，曾男路過時趁其不注意，用手撫摸胸部，害小君嚇了一跳，事後她向胞姊與母親的男友訴苦，家人再向輔導長告知此事，因此啟動調查，並函請澎湖憲兵隊偵辦。

偵查時曾男辯稱，當天他要提醒小君去收拾大飯廳，她一開始只回「嗯」，以為她沒聽清楚在說什麼，所以才用拳頭打她的手臂，結果不小心碰到胸部；經檢方傳喚相關證人，以及監視器錄影畫面後，認定曾男犯性騷擾罪，依法起訴。

法官認為，曾男顯不尊重告訴人之身體之自主權及人格尊嚴，犯後雖坦承犯行，然小君具狀表示對方未曾道歉，無法原諒，亦無調解意願，可見其犯行已影響受害者身心，考量曾男已婚、目前賣早餐維生，依性騷擾罪處2月，得易科罰金。可上訴。

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