體壇#MeToo+1！國家代表隊教練「伸狼爪10年」　女球員遭摸腰揉胸

▲高雄爆代表隊教練「伸狼爪10年」，女球員控訴遭摸腰、揉胸。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

南部一名曲棍球隊教練遭踢爆，長期借教學名義，對女性球員撫摸腰側、胸側，甚至揉捏胸部等性騷擾行為，並以「退隊」威脅該受害人不得向家長告狀。該名教練今年即將擔任全民運某縣市曲棍球女子代表隊帶隊教練，高雄市議員鄭孟洳今召開記者會揭露，並要求市府單位介入處理，擴大調查。

鄭孟洳今日召開記者會揭露，4月初一名受害人陳情時表示，除自己之外，還有多名女性球員曾經受害，按照其受害時間排序推測，該名教練進行性騷擾行為已長達十多年，人本教育文教基金會校安中心主任張萍、高雄市婦女新知協會也一同出席記者會，聲援受害人。

據了解，這些受害人都是在國、高中時期遭受騷擾，該名教練會趁著與這些受害人單獨相處時，以教學、開玩笑做為藉口，對這些受害人進行肢體觸碰，包含撫摸胸側、腰側，甚至是被揉捏胸部。

▲該名教練性騷擾行為長達10多年，最早的有2014、2015年的案例，2019年也有社會局接獲該女性球員遭性騷擾通報的文件記錄。（圖／記者賴文萱翻攝）

鄭孟洳說，除了向議員陳情的該女性球員外，其餘受害人也提供了錄音檔，最早的有2014、2015年的案例，2019年也有社會局接獲該女性球員遭性騷擾通報的文件記錄。但時至今日，這名教練仍在進行教學工作，甚至多次擔任縣市代表隊、國家代表隊的教練，今年又再次於選拔時，獲得了全民運某縣市代表隊的教練資格。

鄭孟洳說，多年來這些受害的女性球員為了能夠繼續打球，在遭遇該教練性騷擾時只能選擇忍氣吞聲，有些受害的女性球員甚至在退出球隊後，還要遭受其他球員家長的言語霸凌。

▲鄭孟洳要求高雄市政府運發局應該要介入處理，應擴大調查是否有更多受害人。（圖／記者賴文萱翻攝）

如今該受害女性球員站出來向議員陳情，教育部體育署也發函要求中華民國滑輪溜冰協會、中華民國冰球協會進行調查。不過，傳聞有協會試圖替該教練壓下案件，鄭孟洳痛批，這件事情實在令人無法容忍，長達十多年的權勢性騷擾，因為大人們的不作為，讓這些孩子們飽受心理壓力。

鄭孟洳要求高雄市政府運發局應該要介入處理，除應擴大調查是否有更多受害人之外，也應立即將該名教練停職，為了避免日後再有球員受害，未來無論是高雄市代表隊甚至是國家代表隊，都應該永不錄用。

同時，鄭孟洳也要求高雄市政府社會局及教育局應該協助這些受害人進行性騷擾申訴程序，並轉介她們接受後續心理諮商輔導，讓我們高雄優秀的運動選手，不再受到不適任教練的性騷擾與威脅。