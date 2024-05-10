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社會 社會焦點 保障人權

快訊／國家級狼教練「揉胸摸腰」性騷女選手！　冰球協會立即停權

▲▼女選手控遭教練性騷揉胸。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄爆代表隊教練「伸狼爪10年」，女球員（右二）控訴遭摸腰、揉胸。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

南部一名曲棍球隊教練遭踢爆，長期借教學名義，對女性球員撫摸腰側、胸側，甚至揉捏胸部等性騷擾行為，並以「退隊」威脅該受害人不得向家長告狀，至少10人受害。中華民國冰球協會秘書長黃意中表示，已召開紀律委員會，委員一致通過將該教練停權，並註銷證照接受調查。高雄市議員鄭孟洳則要求，其他協會也應立即比照辦理，保護選手們。

鄭孟洳今日召開記者會揭露狼教練惡行，其中一名受害女選手現身痛哭表示，教練會趁中午自主練習的時候，從背後直接環抱到胸部，甚至做出揉胸的動作，當下還警告嗆說「妳敢告訴家長，我就把妳退隊。」

另外，也有其他受害女選手透過錄音檔指控教練會單獨找人，帶到沒人看到的地方講話，過程中會順勢用開玩笑的方式，觸碰女生的肚子、腰側，還會摸到側胸附近，就在那範圍不斷來回摸。

據了解，受害人年紀約在12、13歲，大多是在國、高中的年紀，而按照其受害時間排序推測，該名教練進行性騷擾行為已長達十多年，初步有4人明確指控遭到性騷擾，但預估受害者至少超過10人。

▲▼高雄爆代表隊教練「伸狼爪10年」　 女球員遭摸腰、揉胸崩潰！。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲該名教練性騷擾行為長達10多年，最早的有2014、2015年的案例，2019年也有社會局接獲該女性球員遭性騷擾通報的文件記錄。（圖／記者賴文萱翻攝）

鄭孟洳指控，這名教練仍在進行教學工作，甚至多次擔任縣市代表隊、國家代表隊的教練，今年又再次於選拔時，獲得了全民運某縣市代表隊的教練資格。

▲▼高雄爆代表隊教練「伸狼爪10年」　 女球員遭摸腰、揉胸崩潰！。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲鄭孟洳要求高雄市政府運發局應該要介入處理，應擴大調查是否有更多受害人。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，該名國家級教練的教練證，分別由冰球協會和滑輪溜冰協會所核發。對此，中華民國冰球協會秘書長黃意中表示，協會4/24收到來函通知，就立即針對這案子進行內部調查，4/26召開紀律委員會，會中有把蒐集到的事證給委員看，會後也一致通過暫停該名教練的B級冰球教練證，並禁止他進入場館。但目前為止，當事教練仍矢口否認犯行。

▲▼女選手控遭教練性騷揉胸。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲中華民國冰球協會秘書長黃意中表示，已將該教練停權停職，展開調查。（圖／記者賴文萱翻攝）

另一方面，教育部體育署也發函要求中華民國滑輪溜冰協會進行調查，但並不順利，鄭孟洳痛批，這件事情實在令人無法容忍，長達十多年的權勢性騷擾，因為大人們的不作為，讓這些孩子們飽受心理壓力。

鄭孟洳要求高雄市政府運發局應該要介入處理，除應擴大調查是否有更多受害人之外，也應立即將該名教練停職，為了避免日後再有球員受害，未來無論是高雄市代表隊甚至是國家代表隊，都應該永不錄用。

高雄市運發局表示，中華民國冰球協會已接獲陳情並成案調查中，運發局持續掌握後續調查結果，以保障受害人權益。據掌握，全民運代表隊名單目前還沒提送到運發局，而運發局已函告本市體育總會，「嚴格審議」今年滑輪代表隊的教練名單。倘代表隊所提送名單涉及性騷或有嫌疑者，要求應予撤換以維選手人身安全。

運發局強調，此案如經調查屬實，最重中華民國冰球協會可報請教育部體育署註銷教練B級教練資格，將喪失任教及擔任代表隊教練資格。

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