2024關渡國際自然藝術季　徵求藝術家踴躍創作投稿

▲「關渡國際自然藝術季」活動開跑，今年以「生態，作為一個思考」為主題。（圖／取自關渡國際自然藝術季官網）

記者蒲世芸／綜合報導

台北市野鳥學會關渡自然公園管理處展開「關渡國際自然藝術季」活動，今年以「生態，作為一個思考」為主題，自即日起至5月31日止公開徵求4位藝術家進駐關渡自然公園，利用自然素材或友善環境材料於現場創作，報名資訊可至關渡國際自然藝術季官方網站瀏覽簡章，並透過電子郵件(信箱：festival@gd-park.org.tw)寄件報名，不論是國內或國外的藝術家均可參加徵選。

臺北市動物保護處表示，關渡自然公園是臺北市重要的自然資產，也是國家級的重要濕地，每年舉辦的關渡國際自然藝術季更是生態保育界的重要熱門活動。藝術季是提供民眾認識濕地及關懷生態的良好媒介，自95年舉辦迄今，已吸引超過100萬人次參與，藝術家作品導覽更是每年的熱門活動。

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今年延續前兩年「療癒，作為一個方法」、「自然，作為一個禮物」的策展概念，以「生態，作為一個思考」為主題，邀請藝術家藉由關懷生態為出發點，利用自然素材現地創作出能展現藝術美感、傳遞環境關懷的作品，營造藝術與自然的完美對話。主辦單位表示，預計自8月23日起，由藝術家啟動田野調查及駐村創作。今年藝術季開幕式也將於9月22日於關渡自然公園舉行，並準備豐富的市集攤位、表演及各種藝術體驗活動，有興趣的民眾可以持續關注「關渡鳥藝術」FB粉絲專頁，獲得更多活動訊息。

動保處補充，關渡國際自然藝術季投稿文件須提供提案資料及藝術家自我介紹等，提案資料應包含參展動機、作品提案、公眾參與活動規劃等細節，其中作品提案須包含簡短概念說明，作品創作形式不拘，可為跨領域當代藝術、視覺藝術、裝置藝術等，媒材以運用自然素材優先，創作過程需要遵守環境友善的原則。藝術家在創作期間所需住宿、餐食與交通亦由主辦單位提供部分費用補助，詳細徵件內容可查閱關渡國際自然藝術季官方網站。