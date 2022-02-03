關渡自然公園推出親子DIY虎燈籠　現場做1件事還可抽福袋

▲關渡自然公園。（圖／動保處提供）

記者蘇晏男／台北報導

年假還不知道去哪嗎？台北市動保處將於2月4、5、6日（初四至初六），及12、13日，在台北市關渡自然公園舉辦為期五天的「關渡走春愛老虎唷I Love You」活動，不僅給民眾一個適合全家大小一同出遊的好所在，同時也提供有趣的春節限定活動，與民眾一起享受新春喜氣洋洋的氛圍。

動保處指出，為慶祝虎年到來，活動推出親子DIY，製作酷酷虎提燈籠，甚至現場捐款保育捐即可抽福袋；而為增進民眾環境生態知識也推出「虎are you」與「有虎小學堂」。另外於上述指定日至好窩室餐廳消費即可獲贈小餅乾一份。



活動規劃上，動保處進一步說明，「親子DIY」是發揮創意動手做，2月6日、13日運用回收寶特瓶與蠟燭做出象徵虎年的「燈籠」，製作獨一無二的元宵小提燈，既好玩、美觀、又可以兼顧環保。



而為了讓民眾增進生態環境的知識，也能在活動中感受到新知的樂趣，前揭指定日內上午9時至中午12時、下午1時至下午4時至園區內六處指定地點，翻看「虎」的神祕剪影及問答，再到「有虎小學堂」，回答問題後可獲得「福虎書籤」材料乙份，由現場專人帶領製作。另亦可現場捐款50元，同樣可以獲得「福虎書籤」材料乙份。



不僅如此，動保處還規劃抽福袋活動，只要在指定的5個活動日至自然中心保育捐助關渡自然公園維護這片美麗的濕地，就能夠抽共3種金額15種內容物，內含多種關渡自然公園與生態環境的精美周邊商品，還有機會抽到關渡自然公園四季年票。

另外，動保處也提醒，關渡自然公園於1月29日至2月3日（初三）休園，初四起恢復正常營業，詳細活動資訊請至關渡自然公園網站查詢，或撥打專線02-2858-7417洽詢。

▼關渡自然公園規劃抽福袋活動。（圖／動保處提供）