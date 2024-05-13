千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

記者蔡儀潔／湖南報導

從傳統手作到現代化生產，小小茶葉在湖南創造了千億級產業規模，近10年來農民人均年收入激增逾60倍。隨著茶農「解放雙手」，更多「茶二代」、「茶三代」朝專業化隊伍邁進，要帶湘茶在競爭激烈的市場中「殺出血路」。

湖南茶葉全產業鏈2023年實現綜合產值1062億元，位居大陸第四位，全省茶園面積達352萬畝，年產茶葉33.8萬噸，五大省級公共品牌分別為湖南紅茶、安化黑茶、瀟湘茶、岳陽黃茶及桑植白茶。

▲神秘谷茶葉工廠內部的作業機器。（圖／記者蔡儀潔攝）

機械製茶「揚長避短」

現代化茶園是茶產業發展的基礎，《東森新媒體ETtoday》記者日前實地前往湖南湘西多間茶廠，了解從傳統作坊走向規模化的湘茶經濟。其中古丈縣牛角山村曾是一個「老、少、邊、窮」的純苗族聚居村，如今開發有機茶園逾萬畝，生產中國十大名茶之一「古丈毛尖」。

當地的牛角山茶廠已建成年產1000噸茶葉現代化生產線、5000平方公尺的廠房及配套設施。一位張姓師傅介紹道，一台揉捻機器能揉20公斤到30公斤的茶葉，相當於40名茶葉作業，機器揉捻較人工更均勻。

▲擁有40年經驗的張姓茶人。（圖／記者蔡儀潔攝）

隨著自動化生產普及，製茶超過40年的張師傅如今每天工作是到茶廠監控機器，僅有客戶訂製少量精品茶時才會手工製作，收入也跟著翻倍。

牛角山茶葉負責人龍玲芝用「揚長避短」形容人工加機械的製茶模式，譬如「殺青」環節，手工作業可能會因不同師傅、不同火候，導致茶葉炒得老嫩不均，機械化只需將參數調到最佳值，就可實現省工省力和標準化量產。

▲牛角山茶葉負責人龍玲芝。（圖／記者蔡儀潔攝）

茶農「解放雙手」聚焦專業化

機械化生產同時帶來就業機會減少的疑慮，對此，神秘谷副總經理王蝶受訪表示，任何行業革新都必須經歷機械化取代手工的過程，茶葉市場化需求上升，新設備擴大產能才能將產業做大做強。

龍玲芝表示，茶人脫離傳統手工勞作後，一方面有更多時間陪伴家人，收入增加至每月7、8000元，同時帶動了青年返鄉就業，另一方面能專注茶葉品牌化。

王蝶介紹道，如今許多「茶二代」、「茶三代」投身茶領域，經過當地政府展開的專業培訓，考取茶藝師、評茶師等執照後反哺茶產業，也有部分加入電商直播做銷售，因此機械化不但沒有減少從業人員，相反推動茶人朝專業隊伍擴展。

▲英妹子茶業公司的茶工們在整理茶葉。（圖／記者蔡儀潔攝）

品牌國際話語權不高

不過，中國茶園面積、茶產量均位居世界第一，但未能掌握太多話語權，主要制約因素之一是國際知名品牌缺少，出口茶葉的附加值低。

對此，「英妹子」茶廠董事長、德明茶鋪第四代傳承人龍自剛認為，不同地區消費者喝茶方式與生活節奏不同，若能打造出符合不同生活模式的飲茶方式，銷路自然可以打開。

另外，大陸茶葉品牌多聚焦本土市場。龍自剛表示，大陸仍是茶葉的消費大國，公司在國內的銷量佔比就達9成之多，「文化上不需要去教育別人（海外消費者）。」

對內方面，河南信陽毛尖、福建武夷岩茶、浙江龍井茶等名聲響亮，湖南茶要如何「殺」出大道，挑戰執政者和茶人智慧。

對此王蝶認為，首先發揚已有名氣在外的安化黑茶等，其次民眾選茶仍認准大品牌，因此龍頭企業要逐步宣傳推廣，「很多人不了解就不太敢於嘗試，但是若有大企業大品牌背書，相信很多人會想願意嘗試，繼而成為忠實的消費者。」