千億湘茶／中國黑茶始祖在安化　內行揭工藝：錯一步就壞味道

記者蔡儀潔／湖南報導

「安化黑茶」是中國黑茶的始祖，越陳越香的特性令其收藏價值大增，一簍曾拍賣出48萬元人民幣（約新台幣205萬元）的天價。白沙溪茶廠研發經理王葉向《東森新媒體ETtoday》介紹，黑茶製作最關鍵的是「發酵」工藝，再來是壓製的鬆緊程度，譬如被列入中國非物質文化遺產的「千兩茶」，過去有說法是，掉到江水中7年，打開茶卷裡面還是乾的。

▲畢業於湖南農業大學茶學系的王葉。（圖／記者蔡儀潔攝）

安化黑茶主要品種簡稱為「三尖」、「三磚」、「一卷」，其中「三尖茶」指的是茶葉樹上最頂尖稚嫩的部分，再細分為「天尖」、「貢尖」和「生尖」三種，前兩者被列為朝廷貢品，清朝道光帝就曾讚賞「天尖如雀舌」。

為何安化盛產黑茶？據介紹，安化是世界上冰磧岩最集中的地區，約佔全球總量85%，這令當地形成相對獨特的地理環境。安化茶園土壤氮、鉀等有機質含量豐富，種植出的茶葉茶葉平均含硒量為0.22ppm，是世界茶葉含硒值的7倍。

光有好茶葉還不夠，黑茶的製作工藝也非常講究。畢業於湖南農業大學茶學系的王葉，目前在白沙溪茶廠擔任研發經理，他介紹道，黑茶製作一個重點是「趁熱揉捻」再渥堆發酵，培養微生物、產生氧化酶，從而與茶多酚產生氧化反應，由於微生物一直處於活躍狀態，安化黑茶因此具有越陳越香的特點。

王葉還介紹說，最考驗技術的是發酵工藝，需根據鮮葉成熟度、水分含量，控制發酵程度，另外還有壓製環節控制緊實程度、烘房的溫濕度調節等，「每個關鍵點都看似簡單，但都有關鍵技術參數，錯了一步就會影響整個茶葉的品質。」

▲▼黑茶博物館內陳列的歷史照片，圖為茶農用螺馬運送千兩茶。（圖／記者蔡儀潔攝）

立柱形狀的「千兩茶」千兩茶是安化黑茶最具個性的代表，以每卷茶葉淨含量合老秤一千兩而得名。過去，茶葉運輸以陸上運輸為主，千兩茶的產生令螺馬長途運輸更加便利，提升當時茶業運輸效率。

不過「千兩茶」製作並不簡單，需經「篩製」、「揀剔」、「風選」、「整形」、「拼配」等工序，整個生產過程不使用任何機械設備，完全靠人工在三伏天完成，一組工人要6至7人，其中一人負責指揮壓制，其他人負責壓制。

▲百年木倉內陳放的茶葉。（圖／記者蔡儀潔攝）

走進中茶湖南安化第一茶廠的木倉，層層疊疊的茶葉令人徬彿穿越百年，感受到茶葉傳統的存儲方式。據工作人員介紹，木倉採用純木質榫卯結構搭建而成，專門用來存放制茶用的原材料毛茶，半成品和成品茶葉，已經有超過120年歷史。

該工作人員還指出，黑茶過去作為「邊銷茶」，主要銷往新疆、內蒙古、甘肅等地，這是因為西北遊牧民的食物結構多為牛羊肉和奶酪，而黑茶具有降壓、降脂、降糖的功效，在當地也有了「寧可三日無食，不可一日無茶」的俗語，這也令茶馬貿易持續千年。

如今，安化黑茶已成為湖南茶產業重要部分，截至2023年全縣有茶園面積36萬畝，茶葉加工量8.6萬噸，實現綜合產值252億元人民幣，稅收突破2億元人民幣。