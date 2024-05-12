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大陸 大陸焦點 特派現場

千億湘茶／茶葉+文旅好夯！　「黑茶之鄉」遊客10年翻10倍

▲▼ 湘茶,湖南茶葉,千兩茶,黑茶。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲茶鄉花海生態文化體驗園。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／湖南報導

從茶葉種植銷售到茶文化傳播，湖南近年積極以「茶」主題發展文旅融合，其中在「黑茶之鄉」安化縣10年遊客量翻了10倍，2023年達到1120萬人次。茶旅文生態文化產業園總經理黃郎雲向《東森新媒體ETtoday》表示，他一期工程就投入5.6億元（人民幣，下同），此外還希望令當地百姓增加收入，景區會從每張門票中返利10元給出租土地農民。

▲▼ 湘茶,湖南茶葉,千兩茶,黑茶。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲民營企業家黃郎雲響。（圖／記者蔡儀潔攝）

湖南各地近年來推出茶旅觀光游、制茶體驗等不同類型的茶旅融合產品，一方面帶動旅遊收入增長、助推鄉村振興，另一方面打響茶葉品牌、傳承茶葉製作技藝。安化縣就深度實施「黑茶+」政策，要打造中國黑茶養生休閒度假勝地。

民營企業家黃郎雲響應號召，2016年返鄉創業，在安化縣投資建設佔地2500畝的茶鄉花海生態文化體驗園，一期工程就投入5.6億元。

黃郎雲介紹道，他特地打造了600多畝觀光茶園，並引進綠、黃、紫、白四種顏色的茶葉品種，建成垂直、水平、雲紋等各種圖案茶園，令遊客能有美的享受，也歡迎台灣朋友來體驗茶文化。

黃郎雲表示，看好安化文旅融合發展前景，自2020年4月試開園至2023年底，共接待遊客120多萬人次，累計營收為4060萬元，稅收110多萬元；景區還會從每張門票中，返利10元給出租土地農民，過去4年分紅金額達400多萬元。

▲▼ 湘茶,湖南茶葉,千兩茶,黑茶。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 《天下茶道》表演。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 湘茶,湖南茶葉,千兩茶,黑茶。（圖／記者蔡儀潔攝）

除生態旅遊外，安化還推出大陸首部黑茶大型舞台劇《天下茶道》，融合了梅山文化、賽龍舟民俗文化，並將世界非物質文化遺產「安化黑茶千兩茶」踩製工藝以主題文化藝術形式呈現。當地打造的安化黑茶文化藝術館（安茶三館一廳）、黑茶博物館等，也成為旅客熱門打卡點。

除安化縣外，湖南沅陵縣是「碣灘茶」的發源地，當地也推出辰龍關茶莊園、貢茶園、碣灘茶博物館等景點，透過「文旅+茶葉」模式，為傳統產業謀求新發展。

辰龍關景區茶園的茶葉種植面積達5.2萬畝，佔沅陵縣茶葉總面積40%以上，從事與茶產業相關的人員近萬人。沅陵縣茶業協會會長張干發介紹，縣政府2015年到台灣考察，學習各項茶業管理與製作技術，並於隔年開始打造辰龍關旅遊度假區。

沅陵縣副縣長王鴻鵬表示，沅陵好山好水好地方，但交通落後沒有建成鐵路，可以說是「養在深閨人未識」，希望透過建立多樣的合作，令更多民眾走進沅陵，帶動鄉村振興。

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