快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

記者董美琪／台北報導

中央氣象署預測，明（13日）白天鋒面通過及東北季風稍增強，晚起東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼；白天台灣各地及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，馬祖為多雲到晴，晚起東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象署指出，今天（12日）白天各地為多雲到晴、溫暖悶熱的天氣，環境吹偏南風，最高溫為台南佳里區的35.9度，中南部其他地區也有來到35度左右，下午雲量逐漸增多，午後在南投、屏東山區有局部雷陣雨發展；晚上鋒面通過，越晚降雨機率越增加，主要在中部以北及東半部降雨較明顯，晚上外出請攜帶雨具備用；溫度方面，隨著東北季風增強，今晚明（13日）晨北台灣低溫稍下降到21、22度，感受較為涼爽，其他地區則為23到25度。

氣象署表示，明日上午仍受鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨出現，不過下半天轉東北季風影響，水氣減少且帶來較涼空氣，降雨明顯趨緩，僅東半部仍有局部短暫陣雨，而西半部剩山區有零星降雨；溫度方面，白天各地高溫下降，北部及宜、花地區下降到24、25度，其他地區為27至29度，感受舒適偏涼，到晚上北部及宜蘭低溫為19、20度、其他地區為21至23度，局部溫度會更低一些，請留意溫度的變化，早晚外出請注意保暖。

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此外，氣象署指出，隨者東北風增強，今晚起至明日桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動請留意。

氣象署表示，近期餘震頻繁，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，若降雨發生需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

氣象署指出，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：13日鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，東北風挾帶境外污染物影響台灣，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。

資料來源：

天氣小幫手：113年5月12日19時0分更新

天氣概況：113年5月12日17時0分更新

https://www.cwa.gov.tw/V8/C/W/index.html

資料來源：氣象署