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好市多「起薪42K、定時加薪」同行羨慕炸！　知情人曝內幕

好市多起薪42K「定時加薪」同行遭羨慕　知情人揭內幕：玩法很多

▲美式賣場好市多（Costco）商品五花八門，還時常推出優惠，深受台灣消費者喜愛。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖、文／CTWANT

美式賣場好市多（Costco）商品五花八門，還時常推出優惠，深受台灣消費者喜愛。有網友表示，好市多員工起薪高達4萬2000元，還會定時調薪，做個幾年平均就有5、6萬元，其他同業通常只有3萬多元，兩者相比差距不小，然而同樣都是賣場，工作內容都差不多，「寇斯摳的員工可以領那麼高的薪水？」

原PO在PTT八卦板發問，「好市多員工起薪42000會不會太多了阿？然後還會定時調薪，做個沒幾年，大多平均都有個5－6萬，是不是給太多了阿？明明做的事情跟咱全X差不多，薪水卻不到三萬，聽說同業家X福起薪都32000了，真的很可惡，憑什麼一樣的事情，寇斯摳的員工可以領那麼高的薪水？」

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貼文引發討論，不少網友留言「你要有關係才能進的去」、「好像很難進去」、「人家是美商」、「外商啊，台企你要期待什麼」、「你實際去做一次就知道為什麼」、「全聯也賺很大好嗎？至於員工福利，這就是台企和外商的差別」、「美商累，卻讓你覺得值得；台資可混，但真的沒有前途」、「本土的待遇太爛」。

不過，也有知情人士透露，「好市多所有員工都是從三個月臨時工開始，三個月後才有公告有沒有『兼職缺』，有的話你們這些臨時工去競爭，順利留下來你只是『兼職』，有沒有正職缺，一個蘿蔔一個坑，沒有人離職或調大陸或新開店就不會有正職缺。兼職缺玩法就很多了，最低保障一星期給24小時而已，然後慢慢跳檻，滿工時累計滿1040小時會跳一檻，跳到頂大概十檻吧，封頂的隔一年才有年終，如果每個階段都很順利，從臨時工到正職，要領到年終要待七年」。

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