泰國禁酒令將解除？總理貝東塔：已要求相關單位研擬放寬

▲泰國限酒令已實施53年，總理貝東塔要求相關單位重新檢視相關規定，期以刺激觀光。（示意圖／取自Pixabay）

文／中央社記者呂欣憓曼谷12日專電

泰國限酒令已實施53年，業者希望政府開放下午2時到5時可以賣酒，以刺激觀光和增加收入。泰國今年要大力推動觀光，總理貝東塔責成政府單位重新檢視相關規定，研究放寬限酒令後可能的優缺點。

在泰國賣酒有時間限制，可以賣酒的時間是每天早上11時到下午2時，以及下午5時到午夜12時，遇上佛教節日則整天都不能賣酒。這項限制令已有53年歷史，為了刺激觀光，餐廳業者協會（Restaurant Business Club）曾多次向政府請願，希望開放下午2時到5時可以賣酒。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）昨天在內閣會議後的記者會表示，很多業者向政府反映，限酒令是泰國發展旅遊業的障礙，她已要求相關單位重新檢視相關規定是否符合現在的情勢所需。

泰國公視（Thai PBS）和曼谷郵報（Bangkok Post）報導，貝東塔表示，相關作業會著重在限酒令對旅遊業的影響，就算真的放寬限制，讓旅遊業者受益，政府仍要確保年輕人不會輕易接觸到買酒管道。

記者詢問貝東塔是否考慮也放寬佛教節日的禁賣酒規定，貝東塔表示，很多外國旅客並不清楚哪一天是泰國的佛教節日，這的確會影響到旅遊業，她已經責成政府相關的工作小組一起檢視相關規定。

泰國政府將今年設定為驚豔泰國觀光暨運動年（Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025），目標設定今年吸引3900萬人次的外國觀光客，因此貝東塔表示，限酒令並不符合政府的目標。內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，貝東塔已責成內政部、觀光暨體育部以及公共衛生部共同檢視放寬限酒令的優缺點。（編輯：唐佩君）