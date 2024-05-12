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大陸 大陸焦點 特派現場

疑遭虐？旅美大貓熊洋洋「口吐白沫」　陸方澄清是大量運動

記者任以芳／綜合報導

四川成都大貓熊繁育研究（陸稱大熊貓）基地微信公號昨11日發佈《旅美大熊貓洋洋、倫倫一家的有關情況》，因大陸粉絲多次反應看到貓熊疑似口吐白沫、嘔吐、暈倒等情況，懷疑遭到美國亞特蘭大動物園虐待，該通知針對貓熊出現情況一一解釋，均屬自然生理現象。

該公告指出，非常理解粉絲的擔憂與疑惑，自從與美國亞特蘭大動物園合作後，雙方有穩定、暢通的溝通渠道，對大貓熊飼養管理與疾病治療進行常態化交流，及時指導美方應對各類問題，確保大熊貓的健康與安全。

該公告也特地用「根據中美雙方飼養及醫療團隊共同確認」，以雙重背書的方式，一一解答大貓熊洋洋、倫倫出現的各種問題，進行澄清解惑。

▲▼ 大陸旅美大貓熊洋洋口吐白沫 。（圖／翻攝 百度）

▲大陸旅美大貓熊洋洋口吐白沫 。（圖／翻攝 百度）

首先是「洋洋」口吐白沫的問題，大貓熊在大量運動或走動較多的情況下，口邊易出現白沫。「洋洋」出現嘔吐實際上是排黏反應。另外，網傳中「洋洋」暈倒，實際上是躺下來休息。

至於拉肚子的問題，因為大貓熊進食竹筍以及水分較大的食物後，排洩物水分較多、糞便較軟且不易成形，出現拉稀是正常情況。

「洋洋」餓得啃牆皮，以及大貓熊家族吃不飽？公告指出，大貓熊嗅聞、啃咬、磨蹭、抓撓都是探索環境的常見行為，網傳影片「洋洋」正在啃咬牆皮，也正是這種情況。

公告也說明，美國亞特蘭大動物園在日常飼養管理健全，備有充足的食物，制定有詳細的食譜。每隻大貓熊每天的食用竹（筍）投餵量均在40千克以上。園方也提供少量蘋果、香蕉、紅薯等果蔬和定量高纖維餅乾等輔食，食物投餵均按照「少量多次、先粗後精」原則。

公告強調，「在美方飼養團隊的精心照料下，洋洋、倫倫一家並未發生吃不飽的情況，請大家放心。」

▲▼ 大陸旅美大貓熊洋洋口吐白沫 。（圖／翻攝 百度）

▲ 大陸方面正在安排旅美大貓熊洋洋、倫倫回鄉手續 。（圖／翻攝 百度）

大貓熊「洋洋」「倫倫」 1997年出生後沒多久送去美國，如今28歲，是高齡大貓熊。近期被粉絲發現發現口吐白沫、暈倒、身型消瘦等情況。由於先前旅美大貓熊丫丫因皮膚病，加上身型消瘦，被外界質疑遭動物園虐待，如今大貓熊洋倫一家也開始傳出類似情況，讓粉絲很心急。

針對大貓熊洋倫一家何時歸國？大陸方面也指出，按照中美合作雙方的協議安排，旅美大貓熊「洋洋」「倫倫、一家的歸國程序已啟動，目前正在辦理相關手續中。同時也持續與美國動物園密切聯繫。

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