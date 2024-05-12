泰女遊基隆遭女移工殺害！　竟是「姊妹」痛下殺手

▲泰女遭丟棄半山腰，研判失血過多致死 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者張靖榕／綜合報導

泰國一名31歲女子持觀光簽證來台2個多月，10日晚間卻因疑似發生口角後被砍，遭同鄉女移工殺害，棄屍基隆大武崙砲台山區。死者生前曾傳訊男友求救，男友報案後與友人經過一夜搜尋，在半山腰的產業道路找到死者已冰冷的遺體；警方正全力追緝涉案女移工，據指犯嫌與死者實際上為姊妹關係。

死者男友是在新竹工作的泰籍移工，10日晚間接獲女友用手機傳來的定位求救訊號，並稱自己被同鄉一名女移工帶往山區。他多次撥打號碼，始終打不通女方電話，只好先報案後與2名友人前往大武崙山區尋找。

3人根據手機定位找到天亮，清晨在大武崙砲台的產業道路發現女方，人已成冰冷遺體，卡在邊坡下方10多公尺處。警消到場後發現，死者手腳各有一處刀傷，現場血跡斑斑，經檢警相驗後研判，刀傷應非致命傷，死者是被推下邊坡後因失血過多身亡。

《聯合報》報導，山谷上的人行步道路口留有大片噴濺式的血跡，研判為第一現場，死者之後被拖行丟棄，卡在山谷樹叢中。警方調查死者與涉案女移工實際上為姊妹關係，犯案動機仍有待釐清，無法確定是感情問題或債務糾紛；此外還在砲台入口處公廁發現與現場相同的菸蒂，已採證送驗，研判雙方先在廁所發生爭執，下山在半山腰步道口時，女移工才痛下殺手。