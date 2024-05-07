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躺著看野生動物遷徙！萬豪最貴酒店被洪水淹沒　房客曝驚險過程

躺著看野生動物大遷徙！「萬豪最貴酒店」被洪水淹沒　房客曝驚險過程：就是死亡陷阱

▲肯亞馬賽馬拉JW萬豪酒店開業僅1年，就被洪水淹沒。（圖／翻攝自Booking.com）

圖文／CTWANT

1晚房價1500美元至2200美元（約合新台幣4.85萬至7.12萬元）的肯亞馬賽馬拉JW萬豪酒店（JW Marriott Masai Mara Lodge），是萬豪旗下最貴的酒店，但開業僅1年，這座萬豪旗下首個野生動物園（Safari）奢華度假村就被洪水淹沒了。

紅星新聞的報導，馬賽馬拉國家保護區（Maasai Mara）是肯亞西南部的一個大型獵物禁獵區，位於肯亞裂谷省納羅克附近，與坦尚尼亞北部的塞倫蓋蒂國家公園（Serengeti National Park）相接。保護區內擁有大量的豹屬動物以及平原斑馬、斑紋角馬等遷徙動物，每年7月至10月，旅客更可以親眼目睹「野生動物大遷徙」的奇觀。

躺著看野生動物大遷徙！「萬豪最貴酒店」被洪水淹沒　房客曝驚險過程：就是死亡陷阱

▲保護區內擁有大量遷徙動物，每年7月至10月，旅客可親眼目睹野生動物大遷徙奇觀。（圖／翻攝自Booking.com）

位於馬賽馬拉的JW萬豪酒店如今卻未能從4月延續至今的肯亞大洪水中倖免。5月初，飯店的客房被大水淹沒，客人差點被沖走。雖然該地區在2019年和2020年都遭遇洪災侵襲，但剛建成的JW萬豪酒店顯然沒有考量到如何防範水災。

據旅客的描述，當時洪水已經淹到房間入口的最高台階，而且房間裡停電，電話也中斷。許多房客冒險涉水逃出房間才幸免於難，「我這輩子從來沒這麼害怕過，事實上，有那麼一瞬間，我感覺自己過往的生活在腦海中閃現。我辦理入住時並沒有獲得相關的安全警示，洪水來襲時也沒有人來接我們，我只能大聲呼救。」

躺著看野生動物大遷徙！「萬豪最貴酒店」被洪水淹沒　房客曝驚險過程：就是死亡陷阱

▲JW萬豪酒店沒有考量到如何防範水災，旅客透露，洪水淹到房間入口的最高台階，房間停電、電話中斷。（圖／翻攝自Booking.com）

所幸房客最後全數得救，酒店也安排2架直升機把他們接走，並包機送往肯亞首都奈洛比（Nairobi）。事後旅客們得知通往飯店的2座橋已遭洪水沖垮，飯店的部分建築也被沖毀。雖然房客對萬豪的危機處理感到滿意，但這家JW萬豪酒店的建設顯然出了大問題。1位旅客也抱怨：「我們獲救後一致認為，這家酒店根本是一個死亡陷阱，我們之後永遠不會入住此地了。」

報導補充，這家酒店的每晚房價在旺季時為2200美元起跳，淡季則為1500美元。目前若實際用網站預訂房間，上面會顯示最早要到2024年12月才能訂到，而且房源不多，房價差不多是每晚1600美元左右。據悉，無法預訂的原因可能是酒店受洪災影響，從5月起關閉至11月，否則不可能跳過野生動物大遷徙的旺季。

躺著看野生動物大遷徙！「萬豪最貴酒店」被洪水淹沒　房客曝驚險過程：就是死亡陷阱

▲許多房客涉水逃出房間才幸免於難，「洪水來襲時沒有人來接我們，我只能大聲呼救。」（圖／翻攝自Booking.com）

另根據肯亞內政部的資料顯示，截至當地時間5日，洪水和暴雨引發的事故已導致228人死亡。而且遭遇洪水侵襲的不只是肯亞，坦尚尼亞、蒲隆地等東非國家，都遭遇了強降雨引發的洪水災害。不僅如此，東非地區在2023年底上一個雨季也遭遇了創紀錄的洪水。科學家指出，氣候變遷正導致更強烈、更頻繁的極端天氣事件。

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