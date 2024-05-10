獨／北市37歲男刀傷遭丟包醫院死亡　「滿身傷痕」男遭警逮捕偵訊

▲北市剛出獄的郭姓男子為女性友人出氣，反遭刺傷送醫後身亡，警方偵訊後將涉案男子移送士林檢署。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市郭姓男子本月1日因穿刺傷入住醫院，經搶救於7日身亡，醫院通報後，警方認案情不單純，成立專案小組展開調查。調閱監視器發現，死者案發當日曾赴北投張姓女友人家，期間被綽號「阿守」男子持鈍器攻擊，隨後被載到醫院丟包，警火速帶回涉案「阿守」到案，全案依傷害致死罪移送士林地檢署偵辦。

據了解，甫出獄的郭男（37歲）1日下午被友人載到新光醫院急診，同日晚間他約另名友人去士林夜市吃飯，翌日突陷入昏迷轉加護病房，經救治，本月7日宣告死亡。警方接獲醫院報驗後，認死因可疑，請示檢方報驗調查。

警方初步調查，郭男送醫前曾赴張姓女友人家，得知張女曾被綽號「阿守」的男子欺負，故找了幾個朋友談判，案發當日郭男前往助陣，期間雙方爆發肢體衝突，郭男疑被「阿守」持利刃刺傷。

警方循線追緝到滿身傷的「阿守」陳姓男子，但他對於案情避重就輕，且否認犯案，警詢後依傷害致死罪移送士林地檢署。昨（9日）檢方複訊後認，郭男死因尚有疑義、案情不明，先將他請回，預計今會同法醫解剖釐清真正死因。