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社會 社會焦點 保障人權

熱衷生存遊戲！富商退休後狂改槍「家變兵工廠」　超專業機具曝光

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區一名男子，因熱愛槍枝及生存遊戲，退休後在家中自行改裝槍枝，同住的家人也習以為常。但改造具有殺傷力的槍枝已觸法，日前警方接獲線報，持搜索票前往查緝，當場查獲改造手槍1枝、模擬槍1枝、空氣槍25枝、改造子彈6顆及改造工具一批，警方將男子帶回偵辦。

▲▼白男因熱愛槍枝及生存遊戲，退休後在家中自行改造空氣槍。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在白男住處，搜出改造手槍及子彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，原本從事貿易商的52歲白姓男子，自從退休後，與妻子、兒子同住。但白男熱愛槍枝及生存遊戲，透過網路及生存遊戲店家，購買數十萬的空氣槍，為了增加槍枝威力，白男上網自學槍枝拆解及改裝等技術，再花了40幾萬購買砂輪機、鑽台、電鑽改造工具，家中儼然成為小型兵工廠。

▲▼白男因熱愛槍枝及生存遊戲，退休後在家中自行改造空氣槍。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲白男已經自行改造成功一把改造手槍及模擬槍。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方接獲線報，經過連日蒐證，本周三（8日）持搜索票，前往白男位在樹林復興路住處，由於白男生活相當優渥，住在相當高檔的社區大樓。警方進入後，白男渾然不知為何，警方搜出改造手槍、模擬槍、改造子彈、空氣槍及改裝工具，並告知白男改造槍枝行為已觸法，白男才配合警方帶回偵辦。

▲▼白男因熱愛槍枝及生存遊戲，退休後在家中自行改造空氣槍。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方依法將白男帶回偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市新莊分局長王鴻儒表示，不法槍彈嚴重危害社會治安，警方將持續強力檢肅，針對可疑據點嚴密佈控，並擴大清查槍械來源管道、嚴堵模擬槍械為不法之徒改造成殺傷力之槍枝，以求斷根溯源，確保社會安寧。

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