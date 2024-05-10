劣男誆台中將蓋第5座殯儀館「狂騙百萬」　市府：無此計畫別上當

▲不肖男誆台中將蓋第5座殯儀館騙百萬，市府呼籲「無BOT計畫勿受騙」。（圖／民政局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市民政局近日接獲民眾反應，一名蔡姓男子誆稱已向台中市政府取得「4.8億元台中市西屯區殯儀館BOT投資開發計畫」，到處邀集民眾投資簽訂委任契約，有民眾已分2期支付200萬元的投資款後向民政局查證，才知道市府根本無此計畫，遭到詐騙，呼籲投資人要小心。

民政局長吳世瑋表示，台中市政府目前轄管殯儀館包括崇德殯儀館、東海殯儀館、大甲殯儀館及東勢殯儀館等四座殯儀館，均採公辦公營服務市民。但近期有不肖業者假冒市府名義，誆稱取市府要在東海火化場旁設立第5座殯儀館，並取得BOT開發計畫，市府接獲民眾詢問，才知道有人受騙。

吳世瑋強調，台中市政府並沒有公開徵求西屯區殯儀館BOT投資開發案，也沒有受理相關計畫申請，「市府不僅沒開此案，且日前議會也決議殯儀館不可採用BOT模式」，若民眾對相關投資開發案有疑慮時，可透過正規管道向民政局或台中市生命禮儀管理處查證，或撥打「反詐騙諮詢專線165」電話詢問。

台中市生命禮儀管理處說明，政府辦理促參案件均有相關作業程序，相關促參案件也會公告於「財政部促進民間參與公共建設資訊網」（https://ppp.mof.gov.tw/WWW/index.aspx），提供民眾查閱；並提醒市民大眾，近期各式詐騙以投資詐騙為多，且被詐金額多半可觀，呼籲市民朋友提防相關詐騙手法，以免造成財產損失。