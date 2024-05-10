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黃偉哲力推台南優質水果外銷　7國14家買主親至台南洽談農產採購交流

▲台南市政府、農業部、經濟部國際貿易局、中華民國對外貿易發展協會，邀請日本、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲、美國及加拿大等7國14家國際買主洽談採購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府、農業部、經濟部國際貿易署、中華民國對外貿易發展協會，邀請日本、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲、美國及加拿大等7國14家國際買主洽談採購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府、農業部、經濟部國貿署、中華民國對外貿易發展協會，共同於9日在台南舉辦熱帶水果及其加工品國際採購日，邀請目標市場日本、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲、美國及加拿大等7國14家國際買主，除了芒果、鳳梨等主力外銷果品之外，擴大採購品項與37家國內供應商進行161場次一對一採購洽談會。

▲台南市政府、農業部、經濟部國際貿易局、中華民國對外貿易發展協會，邀請日本、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲、美國及加拿大等7國14家國際買主洽談採購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

預計未來1年採購商機逾1845萬美元，較去年提升16％，顯見對台灣果品品質肯定，以及產品符合國際市場需求。10日特安排國際買主參訪台南市芒果外銷供果園、果品包裝廠以及加工廠，並邀請7國買主與台南市農會、果品加工廠商等參與台南農業交流會，讓國際買家更深入認識台南農業，強化雙方合作意向。

市長黃偉哲力推台南優質農漁產品不遺餘力，由農業局輔導農漁會及業者透過多元加工，開拓外銷市場，今年度已參加日本東京食品展、加拿大拓銷、新加坡國際食品展等活動，積極佈局多元國際市場。本次參與洽談會的台南供應商高達12家，市府會持續輔導力挺本市優質農產品賣向全世界。

▲台南市政府、農業部、經濟部國際貿易局、中華民國對外貿易發展協會，邀請日本、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲、美國及加拿大等7國14家國際買主洽談採購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業副局長陳仲杰特地9日至洽談會現場向海外買主及參與業者致意，台南盛產優質果品，鳳梨、芒果、文旦等果品產品全台數一數二，且是台灣著名產區，品質有口皆碑。並且透過加工，提升產品價值及產品儲架期，以拓及世界各國。台南是水果之都也是旅遊之都，更是有百年歷史的古蹟之都，今年也是台南400，台南市誠摯歡迎各國買主不只來到台南採購果品及農特產，也能深入台南產區，與台南的人情味和產業文化進行交流。

重要買主包括韓國進口批發商、新加坡農產貿易商、澳洲進口批發商、日本食品貿易商、加拿大進口商等，多家公司社長及總經理親自來台洽訪需求品項及未來長期合作的夥伴。買主也表示特別期待實地到果品產地及加工廠參訪，深入了解台南農產品栽培管理、分級包裝、加工過程及環境，有助於提升採購意願。

▲台南市政府、農業部、經濟部國際貿易局、中華民國對外貿易發展協會，邀請日本、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲、美國及加拿大等7國14家國際買主洽談採購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

海外買主團10日參訪台南市外銷果品包裝場、果汁、截切果品加工廠、果乾加工廠及其芒果外銷供果園，了解台南農產品產業。並由農業局長李建裕與對外貿易發展協會於玉井蕎麥探索館主持「台南農業參訪交流會」邀集台南市14家果品、咖啡、胡麻、番茄、蕎麥等產品之農會及企業，其中多家業者皆有通過台南市南得極品優質標章評鑑之優質產品，與7國海外買主面對面交流，並推廣本市農漁產品。

農業局長李建裕表示，市府農業局積極率台南市農漁產業共同開拓農產品銷路，「台南一起、世界交陪」，目前也正緊鑼密鼓籌備韓國食品展參展、日本、紐西蘭及星馬等行銷活動，要透過台南的農業，讓世界認識台南。

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