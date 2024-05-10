華爾街銀行家「1周工作100小時」猝死！　同事怒了揚言罷工

▲美國銀行投資銀行助理盧卡納斯2日因「急性冠狀動脈血栓」猝逝。（圖／翻攝自linkedin）



記者張方瑀／綜合報導

美國華爾街一名年僅35歲的投資銀行助理（investment banking associate）完成一項價值20億美元的併購案後猝死，而他的死訊卻在投資銀行圈引起一場風暴，原來在他死前數個星期，每周工時都高達100小時。

根據紐約郵報、路透社報導，美國銀行（Bank of America）投資銀行助理盧卡納斯（Leo Lukenas III）2日因「急性冠狀動脈血栓」猝逝，享年僅35歲，留下了妻子和兩名年幼的孩子，沒想到他的死訊在華爾街投資銀行圈引起一場風暴。

知情人士透露，他死前3天才完成一項價值20億美元的併購案，而在此之前的數個星期，他每周工時高達100個小時。許多自稱是美國銀行員工的網友在社群網站Reddit上發出抗議，揚言罷工以換取更好的工作條件。

儘管沒有直接證據表明盧卡納斯的死和他的工作有關，但過去許多研究都指出急性壓力（acute stress）和血栓有關聯。不過，美國銀行沒有計畫調查盧卡納斯超時工作的問題，僅表示將盡一切所能支持其家人。

▲美國銀行員工揚言罷工。（圖／達志影像／美聯社）



盧卡納斯的死再次掀起華爾街員工過勞的問題，事實上在10多年前就有一名年僅21歲的實習生在美國銀行倫敦分部實習時，連續3天工作到早上6點，因癲癇發作死亡；當時法醫指出，可能是疲勞導致氧氣供應不足所致。

高盛（Goldman Sachs）13名初級銀行家（junior bankers）在2021年曾編寫一份報告指出，「對我來說，一周工作110至120小時是不行的，這很容易計算，扣掉工作時間僅剩大約4小時用來吃飯、睡覺和洗澡，這已經遠超過努力工作的範圍，是不人道的虐待。」

當時這份報告曝光後，促使許多銀行開始聘僱更多員工，以減輕初級員工的工作量，同時限制工作時間。不過，華爾街在過去一年因利潤下滑、公司為可能的經濟衰退做準備，包含美國銀行在內的多家金融機構都再次裁員。