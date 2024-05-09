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歐美80萬人個資外洩！　中企架「7.6萬個釣魚網站」賣名牌真詐騙

▲▼網路詐騙。（圖／CFP）

▲《衛報》揭露中國釣魚網絡詐取80萬人錢財及個資。（圖／VCG）

實習記者任庭儀／編譯

英國《衛報》、德國《時代周報》及法國《世界報》聯合調查揭露規模龐大的網購騙局，歐洲和美國約有80萬人被騙取錢財和信用卡資料等敏感個資，追溯其IP位址發現來源位於中國，且這些詐騙網絡目前仍持續運行。

根據《衛報》，這起事件被英國特許貿易標準協會（Chartered Trading Standards Institute，CTSI）認定為網路詐騙中規模最大的騙局之一，該網絡的程式設計師以工業規模架設數以萬計精品名牌的網路商店，共有多達7萬6000個釣魚網站，假意提供迪奧（Dior）、耐吉（Nike）、Lacoste、雨果博斯（Hugo Boss）、凡賽斯（Versace）及普拉達（PRADA）等高端品牌的折扣商品，實則詐欺使用者個資。

這些釣魚網站以英語、德語、法語、西班牙語、瑞典語和義大利語等多種語言顯示，實際上與他們聲稱銷售的品牌毫無關聯，大多數有消費經驗的使用者表示，他們最後什麼商品都沒有收到，不然就是收到與訂單完全不相符的廉價物品。該網絡架設目的似乎是為詐取消費者錢財和敏感個資，根據記者和資訊科學專家數據顯示，這項詐欺行動縝密、技術嫻熟，且仍在運行中。

目前為止，約有80萬人電子信箱已經洩漏，幾乎都來自歐美國家，其中47萬6000人填寫了金融卡和信用卡詳細資料，包括3位數安全碼，且所有人都在該網絡留下姓名、電話號碼、電子信箱及郵寄地址。

CTSI高層官員哈特（Katherine Hart）表示，「這是我見過最大的網路假商店騙局之一。這些人通常是情節嚴重的組織團夥犯罪一份子，正收集資料以便之後用來對付他人，使消費者在網絡釣魚中更容易上當。」

這個網絡似乎起源於中國福建省，許多IP位址可追溯至中國，其中一些位於福建的莆田市和福州市。這些數據中發現的薪資文件顯示，他們被聘為開發人員和資料收集人員，雇主為福州中慶網絡科技有限公司（Fuzhou Zhongqing Network Technology Co Ltd.，音譯），並透過中國銀行支付薪水。該公司在中國正式註冊，並獲得官方頒發的唯一辨識碼，地址為福建省省會福州。

目前尚不清楚這間公司與釣魚網絡是否有關，福州中慶公司並未回應置評請求，而且正透過中國徵才網站招募開發人員和資料收集專員。資料收集專員月薪為4500至7000人民幣（約新台幣2萬至3萬1000元），據稱該公司為「主要製造運動鞋、服飾、品牌包等 」的外貿公司。

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