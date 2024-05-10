陸國務院公布今年立法計畫　民營經濟促進法草案列首位

▲大陸第一個重大立法目標就是民營經濟促進法立法。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》報導，大陸國務院辦公室經中共黨中央及國務院同意，日前印發《國務院2024年度立法工作計畫》，在今年的立法計畫中，約將制定或修正共19項法案，其中提到，第一個重大立法目標就是民營經濟促進法立法。

《國務院立法計畫》主要包括，一是圍繞推動高品質發展，列明民營經濟促進法草案、招標投標法修正草案，制定公平競爭審查條例，修訂保障中小企業款項支付條例等；二是圍繞加強政府自身建設，列明統計法修正草案，修訂法規規章備案條例等；三是圍繞實施科教興國、文化強國戰略，列明科學技術普及法修訂草案，制定紅色資源保護傳承條例、修訂植物新品種保護條例等。

四是圍繞增進民生福祉，列明突發公共衛生事件應對法草案，制定城市公共交通條例、住房租賃條例等；五是圍繞推動綠色發展，列明國家公園法草案，制定古樹名木保護條例等；六是圍繞健全國家安全法治體系，列明監獄法修訂草案，制定網路資料安全管理條例等；七是圍繞加強涉外法治建設，列明仲裁法修訂草案、反洗錢法修訂草案、海商法修訂草案等。

《國務院立法計畫》還對全面深化改革、政府職能轉變、國家安全急需、加速國防和軍事現代化建設等的立法項目作了概括性安排。

另外，《國務院立法計畫》要求，國務院各部門要強化責任擔當，實際抓好立法工作計畫的執行。司法部要加強統籌協調、督促指導，把好立法審查關。