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才有民眾被咬！疑狂犬病鼬獾現蹤　花蓮人直擊「喪屍轉圈」墜駁坎

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮近日接連傳出狂犬病案例，今(10日)還有民眾在玉里高寮地區、赤科山產業道路旁目睹一隻鼬獾行為怪異，不斷在路邊原地轉圈，且步伐踉蹌，似喪屍一般，最終自行墜入駁坎消失無蹤。花蓮縣動植物防疫所所長周黃得榮指出，從影片來看、並參照國內監測流行病狀況，該鼬獾罹患狂犬病可能性相當高。

▲▼花蓮鼬獾疑似感染狂犬病，喪屍轉圈墜駁坎。（圖／民眾提供）

▲花蓮玉里民眾在赤科山產業道路旁發現一隻鼬獾行為怪異。（圖／民眾提供）

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目擊民眾拍下影片，當時該隻鼬獾出現在赤科山產業道路旁，且行為十分異常，先是無力趴在地面，隨後突然踉蹌起身，不斷在原地轉圈，身體還傾向右邊，不時失去重心跌躺在地，但又立刻起身繼續轉圈，短短數十秒後，即失控跌落駁坎，不見蹤影。

▲▼花蓮鼬獾疑似感染狂犬病，喪屍轉圈墜駁坎。（圖／民眾提供）

▲▼花蓮鼬獾疑似感染狂犬病，喪屍轉圈墜駁坎。（圖／民眾提供）

▲該隻鼬獾不斷在原地如喪屍般轉圈，最後墜入駁坎消失無蹤。（圖／民眾提供）

周黃得榮表示，4月底動植物防疫所有接獲同樣位於玉里高寮的民眾通報，遭闖入住家的鼬獾咬傷，立即前往就醫並施打人用狂犬病疫苗、免疫球蛋白，後續該隻咬人鼬獾死亡，經送檢驗後於5月1日確定狂犬病陽性。

而今早民眾發現該隻鼬獾詭異轉圈，也有通報動植物防疫所。周黃得榮說，由於位置有段距離，因此先請當地公所人員前往察看，惟到現場後該個體已經不見蹤影。周黃得榮表示，若感染狂犬病的個體，會出現神經症狀，國內自102年檢出鼬獾狂犬病陽性案例後，一直到現在檢驗的陽性案例中有高達9成都是鼬獾，雖然影片中的鼬獾個體並未檢驗，但從症狀來推測、並參照國內監測流行病狀況，研判9成以上應是感染狂犬病個體。

周黃得榮說，狂犬病病毒經過咬傷後，透過唾液傳播，感染傷口神經，並逐步往中樞神經感染，若傷口距離中樞神經越近，潛伏期就越短。

周黃得榮表示，花蓮目前除了吉安、新城、花蓮市外，都是狂犬病高風險地區，但狂犬病是可以被治癒的，民眾也不需太過恐慌，只要謹慎面對，不要接觸、食用野生動物，不要棄養貓狗，並每年定期帶家裡的寵物施打狂犬病疫苗，都可以有效防範。周黃得榮也提醒，民眾若有碰到野生動物出現怪異行為，千萬不要靠近接觸，可以通報當地動防機關、公所處理；若不慎遭野生動物咬傷，務必記下動物特徵，並盡速前往醫院就醫。

周黃得榮指出，花蓮縣動植物防疫所每年都會與各鄉鎮公所合作，進行狂犬病巡迴注射，由於花蓮列高風險區，因此疫苗施打都是免費，確切施打時間、地點，都會公布在公所網站，民眾可以多加利用。

▼周黃得榮呼籲，不要接觸、食用野生動物。（圖／花蓮縣動植物防疫所）

▲▼花蓮狂犬病。（圖／花蓮縣動植物防疫所）

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