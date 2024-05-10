　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿伯高美濕地運動失聯27hrs　35人溪畔搜尋...他毫髮無傷獲救

▲▼清水阿伯去高美濕地運動，結果失聯27個小時，警消出動35人在大甲溪畔尋獲。（圖／警方提供，下同）

▲▼清水阿伯去高美濕地運動，結果失聯27個小時，警消出動35人在大甲溪畔尋獲。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市清水區73歲馬姓男子8日下午3點多騎腳踏車到高美濕地運動，不料竟在海天一色的美景中迷途，馬男一度因找不到路打電話給家人，但又說不出確切地點，警察、消防、海巡等單位出動35人次和空拍機全面搜索，找了21個小時，直到隔天晚上6點多才在大甲溪畔尋獲，毫髮無傷的馬男不好意思的笑說「過程都忘了」。

馬男8日下午3點多騎腳踏車外出後，一度在高美濕地迷路，打電話向家人求助，家人立即外出找尋，但也找不到人，直到晚間10點才向清水警分局報案。

▲▼清水阿伯去高美濕地運動，結果失聯27個小時，警消出動35人在大甲溪畔尋獲。（圖／警方提供，下同）

警方聯繫消防、義消及海巡人員尋人，只在高美地區護岸路堤防上步道找到腳踏車，經詢問附近軍方駐地人員得知，當天下午4點曾看見1名阿伯往大甲溪床方向走，後來天色已晚，搜救暫緩。

9日早上6點多，警消、海巡人員籌組的搜救小組，再度兵分多路分別往南、往北方向搜尋，消防隊也出動空拍機在大甲溪出海口及海岸沿線搜尋，直至晚間6點多，海巡人員在大甲溪床尋獲，並護送到高美派出所休息並提供熱食充飢。

▲▼清水阿伯去高美濕地運動，結果失聯27個小時，警消出動35人在大甲溪畔尋獲。（圖／警方提供，下同）

眾人得知阿伯竟衣物未濕、毫髮無傷平安歸來，終於鬆了一口氣，但對於1天1夜的行程，馬男自己也說不清楚，家屬得知尋獲消息到場向搜救人員表達感謝之意。

ET快訊
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

祖孫三代滅門「生前天倫畫面曝」！半年前出遊幫嬤慶生…兇嫌也在場

三重滅門案「糯米被帶走了」！大女兒赴分局將愛犬抱回家

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

祖孫三代滅門「生前天倫畫面曝」！半年前出遊幫嬤慶生…兇嫌也在場

三重滅門案「糯米被帶走了」！大女兒赴分局將愛犬抱回家

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

大谷翔平結婚後還是睡10小時　採取二段式睡覺

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

社會熱門新聞

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

彰化小姊妹家屬簽放棄急救　2醫院繼續拚

三重滅門案破案關鍵！鷹眼神探揪出兇嫌行蹤

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

三重滅門案　大女兒到分局帶走愛犬「糯米」

女大生遭媽媽男友性侵！痛訴「該做的都有做」

兒涉三重命案逃亡　母接警電話問：狗在哪

即／24歲女婿抵警局！親自抱愛犬「糯米」下車

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅

祖孫滅門！水族館員工曾進屋內清死魚　曝：裡面很臭

更多熱門

相關新聞

陸海警海監組團　闖金門禁限制海域

陸海警海監組團　闖金門禁限制海域

海巡署指出，陸方船艦從9日12時起陸續入侵我金門禁限制海域，海巡署偵監金門南面海域陸續有5艘中國海警船、及7艘中國公務船聚集，海巡署隨即調度6艘海巡艇分組對應，全程監控蒐證，並廣播驅離。

即／陸4艘海監船闖禁限制水域！海巡艇平行對應

即／陸4艘海監船闖禁限制水域！海巡艇平行對應

超萌小小海巡　化身海洋保育先鋒

超萌小小海巡　化身海洋保育先鋒

偷渡200人害死3人　最狠人蛇集團首腦落網

偷渡200人害死3人　最狠人蛇集團首腦落網

台中一日遊必訪景點！在地人狂推這地

台中一日遊必訪景點！在地人狂推這地

關鍵字：

高美濕地大甲溪畔清水警海巡署

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面