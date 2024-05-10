阿伯高美濕地運動失聯27hrs　35人溪畔搜尋...他毫髮無傷獲救

▲▼清水阿伯去高美濕地運動，結果失聯27個小時，警消出動35人在大甲溪畔尋獲。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市清水區73歲馬姓男子8日下午3點多騎腳踏車到高美濕地運動，不料竟在海天一色的美景中迷途，馬男一度因找不到路打電話給家人，但又說不出確切地點，警察、消防、海巡等單位出動35人次和空拍機全面搜索，找了21個小時，直到隔天晚上6點多才在大甲溪畔尋獲，毫髮無傷的馬男不好意思的笑說「過程都忘了」。

馬男8日下午3點多騎腳踏車外出後，一度在高美濕地迷路，打電話向家人求助，家人立即外出找尋，但也找不到人，直到晚間10點才向清水警分局報案。

警方聯繫消防、義消及海巡人員尋人，只在高美地區護岸路堤防上步道找到腳踏車，經詢問附近軍方駐地人員得知，當天下午4點曾看見1名阿伯往大甲溪床方向走，後來天色已晚，搜救暫緩。

9日早上6點多，警消、海巡人員籌組的搜救小組，再度兵分多路分別往南、往北方向搜尋，消防隊也出動空拍機在大甲溪出海口及海岸沿線搜尋，直至晚間6點多，海巡人員在大甲溪床尋獲，並護送到高美派出所休息並提供熱食充飢。

眾人得知阿伯竟衣物未濕、毫髮無傷平安歸來，終於鬆了一口氣，但對於1天1夜的行程，馬男自己也說不清楚，家屬得知尋獲消息到場向搜救人員表達感謝之意。