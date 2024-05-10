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快訊／卡關11年！新北市府放行了　核一水保計畫核定完成

▲▼台電核一廠,乾儲,乾式儲存。（圖／台電提供）

▲台電核一廠乾式貯存槽。（圖／台電提供）

記者崔至雲／新北報導

核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可水土保持計畫，建好11年無法啟用。台電上個月19日將6份水土保持計畫書圖核轉新北市府，經過新北市政府農業局核定後，今（10日）終於核定核一室外乾貯水保計畫第二次變更設計案。新北市府指出，請經濟部負起主管機關責任，督促台電按核定計畫施工。

新北市政府表示，該案是一件「未按原核定水土保持計畫施工，於本府進行施工中檢查查獲違規並開罰6萬元，而衍生的水土保持計畫變更設計案」，核一廠室外乾式貯存場水保計畫於99年核定，101年時台電未按圖施工遭新北市府開罰後，只好提出變更設計計畫。

市府表示，之後新北市土木技師公會針對台電水保變更計畫中的侵蝕區範圍、邊坡穩定、微型樁參數及地下水位調查4個部分，提出審查意見，台電送件13次均未依專業審查意見修正完成。自法院判決後，歷經1年又1個月，新北市府於113年4月19日收到台電6份水土保持計畫書圖辦理核定。

市府說明，一直以來市府都是以安全為第一考量，嚴謹認真監督台電辦理核電廠水土保持。現在水保計畫已核定，促請經濟部督導台電按計畫施工，並提醒台電施工時要注意設施安全，及遇強降雨或強震對水保設施的影響，如發生106年6月2日豪大雨致週邊邊坡崩塌進而影響核能安全，請據實通報行政院核能安全委員會及新北市核能安全監督委員會。

市府強調，請經濟部督促台電能按圖施工，如發現施工有狀況要立即通報市府，民眾若有發現不明人士及機具，隨意開挖山坡地或堆積土石之行為，可撥打1999新北市民專線通報，市府將派員立即前往制止取締，若發現任何違規案件，將立即處置，避免違反水土保持法之情事發生，以維護民眾生命財產安全。 

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