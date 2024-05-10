每月給2萬！婆婆喊不夠「兒子以前不會這樣」　媳：待在家要多少錢

▲婆婆抱怨錢不夠用。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「我就想問一個老太太整天沒事在家是需要多少錢？」一名網友發文表示，他們夫妻倆一個月有8萬元的收入，並且每月都會給婆婆2萬元，然而婆婆卻總說不夠用，還說她的不是，讓她很不解，「下次她再說我的不是，我該怎麼禮貌的回答呢？」

有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，他們夫妻目前沒生小孩，兩人一個月有8萬元的收入，並且一個月給婆婆2萬元，「生活開銷都我們負責，可是婆婆常說不夠，沒有再給她錢」。且婆婆還總說這是原PO的問題，因為「她兒子以前不會這樣對她」。

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除此之外，原PO也透露，「目前拚事業沒小孩，（婆婆）就說我是要害他們家絕後，我這種女人早就該踢一邊去。」對此，她也不禁拋問，「我就想問一個老太太整天沒事在家是需要多少錢？」更何況婆婆一定比他們夫妻倆有錢，「下次她再說我的不是，我該怎麼禮貌的回答呢？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「她再拿出來說嘴就說，那為了多存一點以後養孩子的費用，以後只給1萬5，再提再減」、「錢都給你了，哪有錢養小孩」、「跟她說嫌少就不要」、「把生活開銷一條條列給她聽，告訴她這些加起來總共多少，再加她這無底洞，是當小孩吃空氣就會大了嗎」。也有網友則認為，這還是要看老公的態度怎麼樣。