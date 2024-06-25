來自兒癌家庭的真心告白　《最漫長的暑假》新書座談傳達愛的能量

▲《最漫長的暑假》一書由陳廷宇（兔寶爸）與陳繹安（兔寶）合著，講述兒癌家庭抗病的點滴。

圖、文／利百代提供

即將於7/14下午兩點在北市智璽會議中心舉辦的「《最漫長的暑假》新書座談：從負面轉身才能正面去愛」中，參與民眾能聽到一場來自兒癌家庭的真心告白，藉由陳廷宇（兔寶爸）與陳繹安（兔寶）合著作品——《最漫長的暑假》，傳遞困境中的正向精神，啟發你我改變生活態度，珍惜與所愛相伴的時光，同時也期盼激勵遭逢變故的家庭度過身心難關。

這本充滿溫度的書中有兔寶爸媽的陪病心情故事，也有兔寶從純真視角描述的生病歷程；記錄著1020天的抗病日記，其中是956天化療、胸口埋入一條人工血管、三餐無數的嘔吐與能填滿太平洋的眼淚。兔寶一家三口期待藉由他們的經驗，讓社會大眾更加理解並體諒在世界上許多被忽略的事物，更加珍惜自己眼前的生活。

《最漫長的暑假》這本書不限於特殊狀況的家庭，而是每一個家庭、每一個人都可以從中得到力量，得以重新梳理自己的身心及自己與親友間的關係，希望大家閱讀後，從中能小小獲得、找到屬於自己的那一份這小小幸福，因為幸福它一直都在。

除了想參與新書座談之外，也想盡一份心幫助病友家庭的人，可至「挖貝平台專案」募資，有多種方案可選擇，除了能獲得書，也可選擇捐書給兒癌基金會，讓白血病小英雄家庭們可以獲得溫暖、力量與看見曙光。款項10%也會捐款給紅鼻子小丑醫生（https://wabay.tw/projects/tubao-childhood-cancer?locale=zh-TW）。

新書座談會當日與談人包括暢銷作家謝文憲、街頭路跑創辦人胡杰、 正向教養講師曹宇棠、中國醫藥大學新竹附設醫院郭宇誠醫師，活動詳情可至https://reurl.cc/QRgX65查詢。