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二伯「hahababy」聯名全家了！　8款露營、居家實用好物一次看

▲▼「全家」x hahababy集點加價購5/15開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲「全家Xhahababy」集點加價購5月15日開跑。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

夏天就是要出門玩！全家驚喜找來超人氣Youtuber二伯自創品牌「hahababy」合作，一口氣網羅8款露營、居家必備的超實用質感好物，不僅有露營手推車、保冷箱，還有擁抱點點變身的絨毛飲料提袋，除了可以當吊飾外，打開後可變成飲料提袋，可愛到不行，5月15日起正式開賣。

▲▼「全家」x hahababy集點加價購5/15開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼露營必備手推車、保冷箱都有。

▲▼「全家」x hahababy集點加價購5/15開跑。（圖／記者蕭筠攝）

「全家Xhahababy」首度聯手推出「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購，活動，一次就有8款實用好物等收，其中，必搶「露營手推車」，除了有大容量可以放進各種露營小物外，手推車底部更有拉環設計與伸縮拉桿，讓收納更加便利，推車內則以hahababy經典紅黃藍點點妝點，帶著出遊吸睛度十足，使用400點+1799元即可換購；露營不能少的還有「保冷箱」，米白色外殼搭配hahababy經典圖案，質感爆棚，只要400點+1299元就能擁有。

▲▼「全家」x hahababy集點加價購5/15開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼露營、居家都能用的盤子、玻璃杯。

▲▼「全家」x hahababy集點加價購5/15開跑。（圖／記者蕭筠攝）

除外，還有露營、居家都會使用到的「8吋圓盤」及「玻璃杯2入組」，其中，「8吋圓盤」分別有文字款跟點點款，可以400點+299元換購，而「玻璃杯2入組」則有文字點點款及花朵點點款2種，可以400點+219元獲得；加碼推出超可愛擁抱點點「絨毛飲料提袋」，分別有紅色款及藍色款，除了可以當吊飾外，打開後還能變成飲料提袋，實用到不行，5月15日起於APP中的兌點趣正式開放加價購。

▲▼「全家」x hahababy集點加價購5/15開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲超可愛擁抱點點絨毛杯套一定要擁有。

▲▼7-11推出全新「小魔女Doremi 25周年紀念」活動，以外出、居家雙重生活場景開發別具魔法巧思的18款限量周邊。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11推出全新「小魔女Doremi 25周年紀念」集點／快閃購活動。（圖／記者周姈姈攝，下同）

另，今年適逢日本人氣魔法少女動畫《小魔女Doremi》25周年，7-11也宣布限量開賣18款超夢幻周邊，特意把動畫中的經典人物、魔法工具通通搬進現實生活中，可愛爆表。

首推超實用「造型隨身鏡」，共有旋律轉換器與魔女見習轉換器2款，還有魔法工具波龍化身「造型刷具（附袋）」、Doremi在身邊的「炫彩收納包」；白天辦公、晚上追劇必收的「摺疊平板手機支架」、旋律轉換器造型的「發光無線充電器」。

▲▼7-11推出全新「小魔女Doremi 25周年紀念」活動，以外出、居家雙重生活場景開發別具魔法巧思的18款限量周邊。（圖／記者周姈姈攝）

▲「造型隨身鏡」有旋律轉換器款與魔女見習轉換器款，拿在手裡超可愛。

▲▼7-11推出全新「小魔女Doremi 25周年紀念」活動，以外出、居家雙重生活場景開發別具魔法巧思的18款限量周邊。（圖／記者周姈姈攝）

▲「發光無線充電器」有魔女見習轉換器款與Doremi款。

而為居家空間增添魔法氣氛的則有「26公分大莉卡布偶面紙套」、「流沙杯墊」、「夜光地墊」、「造型抱枕毯」、「魔法書造型化妝鏡」，以及雨季必備、波龍變身的「立體造型直傘」，小魔女Doremi粉絲肯定要全套收藏；7-11「小魔女Doremi 25周年紀念」集點／快閃購活動將於5月15日下午3時起開跑，加價購價199元至999元。

▲▼7-11推出全新「小魔女Doremi 25周年紀念」活動，以外出、居家雙重生活場景開發別具魔法巧思的18款限量周邊。（圖／記者周姈姈攝）

▲魔女莉卡變身「26公分大莉卡布偶面紙套」，從嘴巴就可以抽取衛生紙。

▲▼7-11推出全新「小魔女Doremi 25周年紀念」活動，以外出、居家雙重生活場景開發別具魔法巧思的18款限量周邊。（圖／記者周姈姈攝）

▲「流沙杯墊」有3款分別為DoReMi款、帕拉拉轉換器款、大集合款；「波龍造型刷具」則有附小袋子。

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