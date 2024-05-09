▲新婚人妻得知，老公送的婚戒竟然是從兩人的共同帳戶扣款，怒向老公攤牌。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

國外一名28歲女子新婚不到3個月，就發現丈夫送給她價值8000美元（約新台幣26萬元）的2克拉訂婚鑽戒，費用是從兩人的共同帳戶中支出的，令她感到十分憤怒，要求丈夫把戒指拿回商店裡退貨，因為她認為丈夫不該在她不知情的狀況下，私自決定婚戒也要AA制，讓她為自己的禮物買單。

根據每日郵報報導，這位未具名的新娘在Reddit的熱門討論版「我是混蛋嗎」中表達了她的不滿，並發文詢問網友她要求丈夫退還訂婚戒指的行為是否做錯。女子認為，丈夫讓她透過共同帳戶支付戒指的費用，等於是讓她為丈夫送給自己的禮物付錢。

女子詳細解釋，她在30歲丈夫向她求婚的一個月後結婚，婚禮並不豪華，在法院簽字結婚後就直接去度蜜月，而丈夫給了她一枚價值近8000美元的2克拉人造鑽石戒指，由於夫妻倆正在存錢買房，丈夫沒有足夠的現金，所以他選擇分期付款購買這枚婚戒。

但婚後不到3個月，兩人就大吵一架，因為她發現丈夫一直從共同帳戶中扣款來分期支付婚戒的費用。男方認為，戒指是婚禮的一部分，妻子應該也要一起負擔開銷，而且作為現代女性她應該毫不猶豫地成為他的平等伴侶。

▲女子認為，老公並未事前跟她討論此事，被發現後對方態度又令她感到更加不悅。（示意圖／CFP）

不過，女子堅持，收禮者不應該為禮物付錢，訂婚戒指就是一種禮物，而且丈夫從來沒找她討論過這件事，就像是夫妻共同買房需要雙方同意一樣，如果她知道丈夫要她付錢，她就不會同意購買這枚婚戒，而且她也很不滿丈夫堅持讓她付錢的態度。女子已向丈夫表示，如果買戒指造成經濟負擔過重，那就應該將戒指退還給商店。

這篇文章迅速引發Reddit網友熱議，有些網友認為女方是錯的，因為如果雙方收入相同，所有收入都存入同一個帳戶，那也不是只有她在出錢。也有人認為，如果新娘想擁有昂貴鑽戒，而男方要分期付款才能買得起，那她多少也應該資助一點。還有人說，結婚後夫妻就成為隊友了，所以女方也應該付錢，不過由於男方自主買了一枚無法負擔的戒指，女方有權利生氣。

另一方面，也有人認同這名女子的觀點，因為讓別人掏錢買自己的禮物是很俗氣的行為，如果無法自行負擔戒指，應該在購買之前就告訴老婆，而不是偷偷地讓她付掉一半的費用。有人建議，女子應該儘快和丈夫分開管理各自財務。還有網友說，「乾脆把丈夫跟婚戒都一起退貨吧」。