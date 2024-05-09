　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

婚戒也要AA制！人妻抓包「共同帳戶扣款」買26萬鑽戒　她氣炸罵老公

▲▼結婚,婚禮,新娘,悔婚,教堂。（圖／CFP）

▲新婚人妻得知，老公送的婚戒竟然是從兩人的共同帳戶扣款，怒向老公攤牌。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

國外一名28歲女子新婚不到3個月，就發現丈夫送給她價值8000美元（約新台幣26萬元）的2克拉訂婚鑽戒，費用是從兩人的共同帳戶中支出的，令她感到十分憤怒，要求丈夫把戒指拿回商店裡退貨，因為她認為丈夫不該在她不知情的狀況下，私自決定婚戒也要AA制，讓她為自己的禮物買單。

根據每日郵報報導，這位未具名的新娘在Reddit的熱門討論版「我是混蛋嗎」中表達了她的不滿，並發文詢問網友她要求丈夫退還訂婚戒指的行為是否做錯。女子認為，丈夫讓她透過共同帳戶支付戒指的費用，等於是讓她為丈夫送給自己的禮物付錢。

女子詳細解釋，她在30歲丈夫向她求婚的一個月後結婚，婚禮並不豪華，在法院簽字結婚後就直接去度蜜月，而丈夫給了她一枚價值近8000美元的2克拉人造鑽石戒指，由於夫妻倆正在存錢買房，丈夫沒有足夠的現金，所以他選擇分期付款購買這枚婚戒。

但婚後不到3個月，兩人就大吵一架，因為她發現丈夫一直從共同帳戶中扣款來分期支付婚戒的費用。男方認為，戒指是婚禮的一部分，妻子應該也要一起負擔開銷，而且作為現代女性她應該毫不猶豫地成為他的平等伴侶。

▲▼ 結婚,婚禮,宴客,新娘,婚紗,白紗,禮服。（圖／CFP）

▲女子認為，老公並未事前跟她討論此事，被發現後對方態度又令她感到更加不悅。（示意圖／CFP）

不過，女子堅持，收禮者不應該為禮物付錢，訂婚戒指就是一種禮物，而且丈夫從來沒找她討論過這件事，就像是夫妻共同買房需要雙方同意一樣，如果她知道丈夫要她付錢，她就不會同意購買這枚婚戒，而且她也很不滿丈夫堅持讓她付錢的態度。女子已向丈夫表示，如果買戒指造成經濟負擔過重，那就應該將戒指退還給商店。

這篇文章迅速引發Reddit網友熱議，有些網友認為女方是錯的，因為如果雙方收入相同，所有收入都存入同一個帳戶，那也不是只有她在出錢。也有人認為，如果新娘想擁有昂貴鑽戒，而男方要分期付款才能買得起，那她多少也應該資助一點。還有人說，結婚後夫妻就成為隊友了，所以女方也應該付錢，不過由於男方自主買了一枚無法負擔的戒指，女方有權利生氣。

另一方面，也有人認同這名女子的觀點，因為讓別人掏錢買自己的禮物是很俗氣的行為，如果無法自行負擔戒指，應該在購買之前就告訴老婆，而不是偷偷地讓她付掉一半的費用。有人建議，女子應該儘快和丈夫分開管理各自財務。還有網友說，「乾脆把丈夫跟婚戒都一起退貨吧」。

ET快訊
割喉國三生！乾哥、乾妹殺人罪起訴　136天事件簿一次看
余天女婿出事有預兆？　媒體人分析2警訊：婚姻恐是場局
立委聲量出爐　國民黨第一不是韓國瑜而是「她」！
快訊／獸父警爆性侵親生女！　10萬元交保
賺1582萬退場！　台南屋主終於等到
快訊／割喉國三生　乾哥、乾妹依殺人罪起訴
快訊／合作廠商落跑「5000包裹堆倉庫」！蝦皮回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

航班大亂！近300員工「集體請病假」關手機　印度廉航火速開除30人

患病爸行動不便　20多歲韓男「長期施暴200次」！毆打殺父關6年

AI解譯抹香鯨語言　研究：聽來像摩斯密碼+爆米花爆聲

奧運聖火抵馬賽！15萬人擠爆港口觀禮　將巡迴法國400城市

普丁勝利日演說：核力量隨時備戰　不允許西方威脅！閱兵僅1輛坦克

嬰屍「口鼻塞衛生紙」！　泰19歲小媽媽來回公廁3次殺骨肉

英國宣布驅逐俄武官、限制俄外交簽證　加劇兩國關係緊張

德男爽住海島度假酒店　竟從4樓高處墜落「沒穿褲子」半裸摔死

快訊／飛到一半「窗戶脫落」！　日本自衛隊運輸機緊急迫降

印尼男「水桶存錢法」3年存到頭期款！　扛4大桶硬幣去買房

藍波女兒加入啦啦隊　漂亮活力 網搶喊岳父

Stray Kids登Met Gala紅毯遭歧視　攝影嘲「好像機器人」影片瘋傳

又尋獲太魯閣11罹難者遺骸　家屬悲痛：被遺忘隧道3年...

女騎士跟車過繳費機！　遭停車場柵欄重擊落地

Toyz現身「翹個班就說跑路」　直播喊什麼都可放除黃伯超

金希澈異性緣「好到鋪天蓋地」XD　正緣卻要等到49歲：否則會離婚！

李多慧調皮拍「威弟」肚子　露驚訝表情：真的好肉XD

認真員工突混日子擺爛？　女曝3原因：問題來自主管

父「棉被包小女兒」衝出火場　2姊妹出門購物逃死劫

桃園霸凌女學生道歉 「讓大家看笑話了」｜20240508 ET午間新聞

航班大亂！近300員工「集體請病假」關手機　印度廉航火速開除30人

患病爸行動不便　20多歲韓男「長期施暴200次」！毆打殺父關6年

AI解譯抹香鯨語言　研究：聽來像摩斯密碼+爆米花爆聲

奧運聖火抵馬賽！15萬人擠爆港口觀禮　將巡迴法國400城市

普丁勝利日演說：核力量隨時備戰　不允許西方威脅！閱兵僅1輛坦克

嬰屍「口鼻塞衛生紙」！　泰19歲小媽媽來回公廁3次殺骨肉

英國宣布驅逐俄武官、限制俄外交簽證　加劇兩國關係緊張

德男爽住海島度假酒店　竟從4樓高處墜落「沒穿褲子」半裸摔死

快訊／飛到一半「窗戶脫落」！　日本自衛隊運輸機緊急迫降

印尼男「水桶存錢法」3年存到頭期款！　扛4大桶硬幣去買房

賴慧如才簽禁慾令！　月經「突2個月沒來」崩喊：胡瓜害的

三重賭場吵死人！鄰居怒檢舉　警上門驚見賭客全是婆媽

台船承造72.9億元中油大林石化槽車裝卸工廠　今年估虧損減75%

航班大亂！近300員工「集體請病假」關手機　印度廉航火速開除30人

LINE「貼圖拼貼樂」功能夯爆！　官方宣告明日完全上線

橋科3企業陸續動工　外溢效應來了！燕巢均價站3字頭

湯唯記者會上突嗆到「狂咳飆出淚」　秀智緊急幫解圍⋯暖舉全被拍

蔡英文、馬英九民調比較　小笠原分析：政黨輪替與否的原因之一

盼已故外婆「變蝴蝶參加婚禮」！新郎致詞到一半…台上一幕逼哭他

女高中生的清純玫瑰香！一噴秒逆齡、夢回浪漫少女時光

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

搭機別帶硬殼行李箱！空姐揭密：更容易壞

女被老公下藥迷昏　送給公公姊夫8家人性侵

12歲女遭性侵不敢說　老師一看才知真相

她狂開7470分頁　手滑全關崩潰

推「叔叔屍體」進銀行貸款！女淚崩：不知死了

女老師涉「性侵2男學生30次」發現自己懷孕

激情熱吻！她「吸太大力」男友竟猝死

未成年情侶站前「用手服務」　女呻吟搥腿

專家曝4種人最易得陰莖癌！巴西每年600人斷根

韓女出差睡夢中遭「男同事壓身上」性侵

「學測滿分」高材生砍死女友　韓網肉搜身分

北韓11高官爽開「極樂性愛趴」遭處決！

川普被爆「一夜情沒戴套」要求打屁屁

美部長：中國若犯台掌控台積電　將毀滅美國經濟

更多熱門

相關新聞

只接待日文顧客遭炎上！日居酒屋：外國人消費低

只接待日文顧客遭炎上！日居酒屋：外國人消費低

在新冠疫情緩和與日圓貶值的雙重誘因下，大批外國遊客到訪日本，各地湧入觀光人潮。儘管許多店家樂見觀光復甦，人潮回流，但是卻也有部分店家對於突然暴增的外籍顧客無所適從。甚至有店家直接公開表態不歡迎「不會日文的顧客」，但此言一出卻也引發兩極反應。對此，老闆直言，外國人消費低又坐很久，導致店內翻桌率低。

警攻堅疑「闖錯公寓」非裔美軍無辜被擊斃

警攻堅疑「闖錯公寓」非裔美軍無辜被擊斃

陸公佈就南海達成協商通話錄音？

陸公佈就南海達成協商通話錄音？

37歲女從確診肺癌到過世「僅2週」！

37歲女從確診肺癌到過世「僅2週」！

停在格子內　遭隔壁車主嗆「停太近」！網：你沒錯

停在格子內　遭隔壁車主嗆「停太近」！網：你沒錯

關鍵字：

婚戒訂婚退貨夫妻爭議訂婚戒指AA制丈夫妻子老婆我是混蛋嗎

讀者迴響

熱門新聞

蝦皮合作廠商負責人捲款逃　5000多貨物堆倉庫

吳鳳心血沒了！痛訴「4年努力被偷走」

年輕妹高鐵上大聲講電話　醫見真相羞愧耳朵紅

23歲男載妹闖紅燈！3人騰空翻滾摔車畫面曝

開冷氣「2秘訣」超省電　老師傅證實：可爽吹24小時

海星飛彈擊沉油輪！　畫面曝光

搭機別帶硬殼行李箱！空姐揭密：更容易壞

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」

5歲女童發燒泡澡降溫　浴缸內溺斃

23歲女星　深夜流出20多分鐘「裸聊不雅片」

女被老公下藥迷昏　送給公公姊夫8家人性侵

Toyz點名篠崎泫！「認罹重度憂鬱」心疼：我怕她崩潰

Toyz開直播「篠崎泫聲音疑似傳出」

Toyz崩潰「抱著老母、女人痛哭幾小時」！

媽「沒看過這麽小的」　醫裝鎮定：好敢講

更多

最夯影音

更多

藍波女兒加入啦啦隊　漂亮活力 網搶喊岳父

Stray Kids登Met Gala紅毯遭歧視　攝影嘲「好像機器人」影片瘋傳

又尋獲太魯閣11罹難者遺骸　家屬悲痛：被遺忘隧道3年...

女騎士跟車過繳費機！　遭停車場柵欄重擊落地

Toyz現身「翹個班就說跑路」　直播喊什麼都可放除黃伯超

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面