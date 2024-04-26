黃仁勳親自交付！　OpenAI喜收「全球第一台DGX H200」

▲ Nvidia執行長黃仁勳親自交付全球第一台DGX H200的人工智慧（AI）伺服器給OpenAI，圖左為OpenAI執行長阿特曼、右為OpenAI總裁兼聯合創辦人布羅克曼。（圖／翻攝自X／@gdb）



記者張方瑀／綜合報導

OpenAI總裁兼聯合創辦人布羅克曼25日在社群網站X發文表示，輝達（Nvidia）向該公司移交全球第一台DGX H200的人工智慧（AI）伺服器，而且是由 Nvidia執行長黃仁勳親自交付。

布羅克曼（Greg Brockman）貼出一張與黃仁勳、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）的合照表示，全球第一個輝達DGX H200的AI伺服器由黃仁勳親自交付給OpenAI，「用來推動人工智慧、運算和人類發展。」

First @NVIDIA DGX H200 in the world, hand-delivered to OpenAI and dedicated by Jensen "to advance AI, computing, and humanity": pic.twitter.com/rEJu7OTNGT — Greg Brockman (@gdb) April 24, 2024

輝達去年5月發布DGX H200，它是首款將NVIDIA Grace Hopper超級晶片搭配在 NVLink Switch使用的超級電腦，可將256個Grace Hopper 超級晶片連接成一個資料中心大小的GPU，相較於 2020 年推出的前代產品 NVIDIA DGX A100，GH200 的記憶體容量提升了近 500 倍。

GH200 的運算能力將足以讓現有的語言模型以季度、月度的效率推陳出新，AI 現在能做的事情將會越做越好，且 AI 將有機會達成現在還不能做到的事情。

當時黃仁勳也提到，Google Cloud、Meta和Microsoft 等公司將是首批獲得 DGX GH200 超級電腦的企業，這些公司將進一步探索其在巨型 AI 工作負載領域的能力。

事實上，全球首富馬斯克在今年2月也曾po出一張2016年的老照片，當時黃仁勳把世上第一台「DGX-1 AI 超級電腦」捐贈給OpenAI，甚至親自送達現場。馬斯克表示，「感謝輝達與黃仁勳把第一台『DGX-1 AI 超級電腦』捐贈給OpenAI，支持AI科技民主化。」

Some pics from when Jensen delivered the first @Nvidia AI system to @OpenAI pic.twitter.com/gj4995BKSn — Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2024

►NVIDIA地表最強超級電腦GH200 AI進化更快：還會越做越好

