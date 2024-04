黃仁勳親自交付！　OpenAI喜收「全球第一台DGX H200」

▲ Nvidia執行長黃仁勳親自交付全球第一台DGX H200的人工智慧(AI)伺服器給OpenAI,圖左為OpenAI執行長阿特曼、右為OpenAI總裁兼聯合創辦人布羅克曼。(圖/翻攝自X/@gdb)



記者張方瑀/綜合報導

OpenAI總裁兼聯合創辦人布羅克曼25日在社群網站X發文表示,輝達(Nvidia)向該公司移交全球第一台DGX H200的人工智慧(AI)伺服器,而且是由 Nvidia執行長黃仁勳親自交付。

布羅克曼(Greg Brockman)貼出一張與黃仁勳、OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)的合照表示,全球第一個輝達DGX H200的AI伺服器由黃仁勳親自交付給OpenAI,「用來推動人工智慧、運算和人類發展。」

First @NVIDIA DGX H200 in the world, hand-delivered to OpenAI and dedicated by Jensen "to advance AI, computing, and humanity": pic.twitter.com/rEJu7OTNGT