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27歲女屋主「陳屍上億豪宅」！疑Airbnb私下交易　遭神秘房客誘殺

▲▼英國27歲的蒂安帕妮（Kamonnan Thiamphanit）被發現身中數刀，陳屍在海德公園一間價值400萬英鎊（約新台幣1.6億元）的豪宅裡。（圖／翻攝倫敦警察廳）

▲蒂安帕妮陳屍在價值400萬英鎊的豪宅裡。（圖／翻攝倫敦警察廳）

記者吳美依／綜合報導

英國倫敦發生恐怖凶殺案，27歲的蒂安帕妮（Kamonnan Thiamphanit）被發現身中數刀，陳屍在海德公園一間價值400萬英鎊（約新台幣1.6億元）的豪宅裡。她長年在Airbnb出租房源，疑似與神秘房客進行3萬英鎊（約新台幣122萬元）的私下交易後，慘遭毒手。

BBC、每日電訊報等外媒報導，蒂安帕妮是香港與泰國的混血兒，起初為了唸大學來到英國，目前已經在這裡生活9年，並且在Airbnb上擔任房東。鄰居聽見尖叫聲報案之後，她於4月8日上午被發現陳屍出租房源內，根據驗屍結果，死因為「銳器創傷」。

根據死者母親與男友克里斯（Chris Zeng）說法，蒂安帕妮4月5日在Airbnb收到私訊，一位身分不明的男子提議支付3萬英鎊，立即入住一處5房連棟住宅，時間長達1個月，對方還主動要求「私下交易」，因為擔心被平台政策駁回住宿預約。 

男友轉述蒂安帕妮的說法，房客「看起來很有錢」，會搭私人飛機抵達，但要求先參觀房源，如果沒有問題，很快就會匯錢。他向《泰晤士報》回憶，女友生前在電話裡聽起來很高興，「她告訴我，我們可以用這筆錢，展開她擁有自己的飯店的夢想」，未料4月5日與房客見面之後，就此失聯。

死者家屬認為，凶手很可能就是這名神秘房客，此人依然逍遙法外，可能對其他年輕女性構成威脅。克里斯說「Airbnb必須檢查他們身分查核機制的有效性。因為，誰知道呢，他可能在其他國家利用相同方法做出類似的事情……我們不希望其他人跟我們一樣受苦。」

倫敦警察廳已經對嫌犯發布逮捕令，他們指出此人已經逃離英國，很可能是死者認識的人，但尚不清楚犯案動機。

 
ET快訊
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