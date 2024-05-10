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社會 社會焦點 保障人權

花蓮地震砂卡礑救難英雄的震撼教育　特搜隊也會怕「要離開不會怪你」

記者李芸樺／台北報導

0403地震重創花蓮，其中游姓一家五口遊客等人在砂卡礑步道罹難，令人不勝唏噓，談起和同仁赴現場搜救的過程，花蓮縣特搜隊搜救組長王韋竣不諱言是震撼教育，當中因為餘震不斷還下雨，有同仁一度被山崩斷退路失聯，讓他們情緒忐忑低落，而不知道落石是不是下秒隨時會來的壓力山大，讓他對同仁說：「要撤退到安全的地方不會怪你」但同仁們還是都相挺撐下來了。

▲▼ 花蓮縣特搜隊搜救組長王韋竣。（圖／《豈有此呂》）

▲花蓮縣特搜隊搜救組長王韋竣。（圖／《豈有此呂》）

大地震後的災害場景，讓人隔著螢幕看得都怵目驚心，遑論那些還要在餘震現場中救難的人員，是何等震撼與恐懼，王韋竣分享第一線的甘苦與壓力。他還提到支援市區倒樓統帥和天王星破門搜索時，連他也曾頭昏迷向，甚至因為樓中瀰漫濃濃瓦斯味，無法用機具破門，都用拔釘器或腳踢，要耗費很多體力。

▲▼ 花蓮縣特搜隊搜救組長王韋竣。（圖／《豈有此呂》）

▲王韋竣分享特搜隊員在砂卡礑救援第一線甘苦心情。（圖／《豈有此呂》）

王韋竣提到，當時先發現游家兩具遺體時，因為落石巨大無法徒手搬運移除，他很自責無力協助游家人脫困，讓他們卡在大石中好多天，直到怪手終於進到現場準備開挖，他提議先拜拜向死者說明，結果不久後連剩下的三人遺體也找到，玄的是地點就和拜拜處同區域。

王韋竣也是花蓮縣消防局山域搜救教官，更多他經歷的救援奇聞，以及他建議遇到地震和登山落單要如何自救，請鎖定5月10日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 花蓮縣特搜隊搜救組長王韋竣。（圖／《豈有此呂》）

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