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跑鞋換季購！東森電視購物NIKE限時特賣　加碼送東森幣

東森電視購物 NIKE限時特賣加碼送東森幣（圖／東森購物提供）

▲東森電視購物將在5月10日晚間23:20推出NIKE全新科技男女運動鞋LIVE特賣，下單除享優惠價，並可額外回饋50%東森幣。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

愛好運動的朋友們，換季換裝備的時刻到了! 東森電視購物特別與萬岳體育用品合作，將於5月10日晚間23:20至凌晨0時舉辦特賣LIVE節目，推出NIKE全新科技男女運動鞋，下單除了享優惠價，再回饋50%東森幣，趕快把握此次絕佳入手機會。

國內運動風氣興盛，網路名人效應更是推波助瀾，讓健身成為生活中不可或缺的一部分，而好的運動裝備更是提升運動效率的關鍵。但對於預算有限的人來說，高品質的運動裝備常常讓人望而卻步，這次的特賣活動將成為最佳的解決方案！

東森電視購物 NIKE限時特賣加碼送東森幣（圖／東森購物提供）

東森電視購物 NIKE限時特賣加碼送東森幣（圖／東森購物提供）

▲東森電視購物將在5月10日晚間23:20推出NIKE全新科技男女運動鞋LIVE特賣，下單除享優惠價，並可額外回饋50%東森幣。

東森電視購物這次特賣焦點商品為NIKE Structure 25系列，專為母親節檔期推出，該系列以獨特設計和卓越性能特色聞名，採用先進的透氣機能網布鞋面，提供穩定支撐與彈性，更將有專業顧問解說產品特點，能夠更了解這款運動鞋的優勢。在母親節到來之際，不妨為媽媽和自己選擇一雙優質運動鞋，為健康生活注入更多活力。

東森購物感恩回饋，市價3,500元的NIKE Structure 25系列，將以獨家優惠價格提供給會員朋友，購買本檔商品更可立即回饋50%東森幣，回饋無上限！

無論是追求人氣討論款、獨家販售款、黑科技跑鞋，東森電視購物都能滿足需求，5月10日鎖定東森購物47台，不要錯過此次超殺折扣！

東森電視購物 NIKE限時特賣加碼送東森幣（圖／東森購物提供）

▲東森電視購物將在5月10日晚間23:20推出NIKE全新科技男女運動鞋LIVE特賣，下單除享優惠價，並可額外回饋50%東森幣。

東森電視購物 NIKE限時特賣加碼送東森幣（圖／東森購物提供）

東森電視購物 NIKE限時特賣加碼送東森幣（圖／東森購物提供）

▲Nike Air Zoom Structure 25系列慢跑鞋。

東森電視購物 NIKE限時特賣加碼送東森幣（圖／東森購物提供）

▲Nike Air Zoom Structure 25系列慢跑鞋女款。

東森電視購物 NIKE限時特賣加碼送東森幣（圖／東森購物提供）

▲Nike Air Zoom Structure 25系列慢跑鞋男女共色款。

東森電視購物 NIKE限時特賣加碼送東森幣（圖／東森購物提供）

▲Nike Air Zoom Structure 25系列慢跑鞋男款。

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