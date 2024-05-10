正妹網紅遊日本「遭痴漢偷拍」！她反將一軍尾隨...結局太狂

▲正妹網紅遊日本，遭痴漢偷拍。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本網友近日分享一段影片，表示有一名外國正妹網紅，在近日遊日本，卻在賣場遭到一名可疑癡漢偷拍。最後正妹吞不下這口氣，反過來追蹤這名癡漢。

影片可見，這名正妹和友人在逛日本的賣場，並拿著手機拍攝，但這時意外拍到對正妹進行偷拍的癡漢。之後正妹一路尾隨這名癡漢，但癡漢也發現正妹的追蹤，於是加快腳步，最後更一路衝進逃生梯間。不過正妹也不是省油的燈，一路狂追，最後終於在逃生梯間逮到癡漢。

▲正妹把癡漢的手機搶過來，企圖刪除偷拍影像。（翻自X平台）

這時癡漢跌坐在樓梯上，表示自己腿部骨折，但正妹就在此時直接把癡漢的手機搶過來，並開始翻找手機內容，企圖刪除剛剛癡漢偷拍她的影像。不過手機疑似需要解鎖，正妹無法解開，癡漢也拒絕配合，最後正妹狠狠地把手機摔在地上，意圖故意摔壞手機，隨後和友人離開現場。

目前未知這名正妹網紅有無報警或做後續處理，不過這段影片引發日本網友熱議，網友們大罵這名癡漢：「沒做錯事幹嘛逃跑？」「這大叔真的很怪」、「癡漢都吃定日本女生不會有大動作，沒想到外國女生都不是吃素的。」但也有網友質疑，這名正妹的反擊作法，是否也有觸法的問題。

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