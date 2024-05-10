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基市府與日本橫濱新創產業簽訂MOU　共建國際創新網絡

▲▼基隆市府與日本橫濱新創產業簽訂MOU。（圖／中華民國工業設計協會提供）

▲基隆市政府產業發展處處長林鼎超與CIDA中華民國工業設計協會理事長張漢寧、CIDA北分會召集人易瑋勝及產發處同仁組成設計與產業訪問團，至橫濱市政府進行交流。（圖／中華民國工業設計協會提供）

地方中心／綜合報導

在全球化的浪潮下，城市之間的合作交流愈發頻繁，為了促進經濟發展與創新，基隆市政府與日本橫濱市近期展開一系列密切合作與交流，基隆市政府產發處處長林鼎超與CIDA中華民國工業設計協會理事長張漢寧、CIDA北分會召集人易瑋勝及產發處同仁組成設計與產業訪問團訪問日本東京及橫濱，與當地政府及企業進行交流與合作機會，並簽署了合作備忘錄（MOU），推動兩地產業創新發展並深化跨領域合作。

▲▼基隆市府與日本橫濱新創產業簽訂MOU。（圖／中華民國工業設計協會提供）

▲基隆市代表團前往拜會NOSIGNER設計事務所執行長太刀川英輔及營運長李妮燕。

今年4月底，基隆市政府與NOSIGNER設計事務所及黃金町區域管理中心簽署了MOU，涵蓋多個領域的合作，從產業發展到城市品牌設計，希望促進藝術與設計圈的人才交流，注入國際視野，也參訪閒置空間活化利用之成功案例，期待進一步促成跨國藝術家交流及異地駐村計畫。

基隆市代表團也拜訪了日本橫濱市的多個機構，包括：日本貿易振興機構（JETRO）橫濱進行新創產業和產業發展資源的交流分享，以及由橫濱市政府經濟局致力發展的在地企業支援機構「YOXO BOX」，其為支持創新與創業的開放工作空間，並提供業務諮詢、市場行銷、募資及各種工作坊及研討會等支持新創企業成長之扶植項目，希望強化基隆市與國際創新生態圈的連線，更加融入國際創新網絡。

▲▼基隆市府與日本橫濱新創產業簽訂MOU。（圖／中華民國工業設計協會提供）

▲▼基隆市政府與NOSIGNER設計事務所(上圖)及黃金町區域管理中心(下圖)簽署了MOU，涵蓋多個領域的合作。

▲▼基隆市府與日本橫濱新創產業簽訂MOU。（圖／中華民國工業設計協會提供）

此次跨國合作對基隆市的經濟發展具有重要意義，基隆市政府產發處處長林鼎超表示，基隆與橫濱市都是港口城市，擁有類似的地位和重要性，兩地在城市發展和人才交流方面有許多合作機會，透過與橫濱在地機構的合作可為基隆注入新動力，並加強國際創新網絡中的地位，且橫濱市在新創產業和設計領域有豐富資源和經驗，是基隆的理想合作夥伴。

▲▼基隆市府與日本橫濱新創產業簽訂MOU。（圖／中華民國工業設計協會提供）

▲橫濱市政府在地企業支援機構「YOXO BOX」。

延續參訪經驗及推動都市品牌的理念，基隆市政府今年首次舉辦了「K STAR基隆之星」商品徵選活動，旨在選拔具有國際競爭力的在地優質商品，希望透過「人氣之星」、「新秀之星」及「永續之星」等三大類別的商品徵選，將基隆商品推向國際銷售。並預計於6/23(日)～6/26(三)舉辦國際設計交流工作坊，為基隆城市議題與在地商家商品進行設計提案的徵募。此外，基隆市政府也計畫設立青創基地，結合展示空間、商業空間和共享空間等功能，作為推向國際市場的關鍵要塞。

基隆市政府期望透過拜會交流牽起國際連結，並結合在地商品競力、國際工作坊與青創基地的設立，讓基隆成為國際創新網絡的一部分，藉此提升基隆市的產業發展及國際能見度。

2024 K STAR 國際設計交流工作坊6/23(日)-6/26(三)
報名簡章（中、英）－https://reurl.cc/QR91n0
報名連結（中）－https://reurl.cc/p3gQ0Q
報名連結（英）－https://reurl.cc/Vz51En
報名截止：2024年5月24日(五)17:00止

 
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