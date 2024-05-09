來台教書10年！英文外師發現女生取「這2英文名」個性很機車

▲台灣人有著各式各樣的英文名，有可能是中文名的諧音或是時下常見的名字。（示意圖／記者黃耀徵攝）



圖文／CTWANT

台灣人有著各式各樣的英文名，有可能是中文名的諧音或是時下常見的名字，語言教育科技平台VoiceTube就曾隨機抽樣了3萬人調查統計，結果顯示前三大常見名字男性依序為Jason、Kevin、Eric。女性依序則為Emily、Amy、Alice。而近日有位來台灣教英文10年的美國人則發現，取Jessica或Kristen（Christine）的女生，個性大多很機車。

有網友近日在臉書社團「匿名公社」發文指出，他認識1位來台灣教英文10年的美國人，對方有做過台灣女生英文名的統計，他說「台灣取Sophia的女生90%都很胖，取Jennifer的女生 90%沒有很溫柔，取Jessica或Kristen（Christine）的女生，個性大多很機車，取Rebecca的女生，通常很兇（希望我不會被追殺）」。

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此文一出，便引起熱議，有網友笑說「還蠻準的欸」、「其中一個名字我的統計數字也是一樣的」、「不是名字的關係，是台灣女生本來就都很兇」。

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