南投縣砸4644萬更新調整式課桌椅　百校學生獲2.6萬套提升學習效率

▲南投縣全面更新調整式課桌椅，分送百校2萬6000套。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為汰換學校老舊木製課桌椅，挹注4644萬元、購置約2萬6000套調整式課桌椅，共有100校學生受惠，也達成全縣學校更新率百分百的目標，希望藉此為學生提供更優質的學習環境。

縣長許淑華和縣府教育處長王淑玲今天親赴草屯國小視察新課桌椅的品質及舒適度，縣議員唐曉棻、廖梓佑、林友友、蔡銘軒都到場予以肯定；許淑華也進到1年甲班教室，不僅臨時客串老師，還與小朋友一起坐同張新課桌椅、熱絡互動搶答。

許淑華指出，學生在校學習、課桌椅老舊不合用的問題，她在擔任立委時就很關心，並積極透過企業界友人協助學校汰換老舊課桌椅，擔任縣長後更進一步追蹤學校課桌椅更新進度，並特別於113年度編列預算，補助學校購置調整式課桌椅，確保每所學校都能更新適用身高120公分到180公分的可調式課桌椅。

教育處表示，新型可調式課桌椅將大大提升學生的學習體驗，不僅能夠配合學童身形發展調整高度、端正學生坐姿，還能保護視力、增加專注力，並具有舒適性和穩定度，使學生能更專注於學習、提升學習效率。

此外，縣府也力推智慧化教室，於112年度核定補助34校3193萬元採購互動式觸控大屏幕，今年再核定81校2168萬元，2年共計投入5361萬元，將現代教育科技導入教室；教師可通過它展示多媒體教材和互動式教學內容，從而使教學更加生動活潑，提升教學資源的豐富度和互動性，增進教師教學品質及學生學習成效。