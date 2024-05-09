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LINE「貼圖拼貼樂」功能夯爆！　官方宣告明日完全上線

▲▼ LINE「貼圖拼貼樂」明天100%推送。（圖／LINE提供）

▲ LINE「貼圖拼貼樂」明天100%推送。（圖／LINE提供）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE貼圖宇宙再進化！全新「貼圖拼貼樂」功能，用戶可挑選最多6張、甚至是不同角色IP的貼圖來組合，放大縮小、調整角度、排列位置後，一次發送於LINE通訊軟體聊天室中。不過官方特別聲明，此功能正批次推送給全台LINE用戶，明（10）日完成100%推送，完全上線。

如果覺得一次只傳一個貼圖給好友太單調，這幾天就有網友發現，LINE貼圖可以依照自己喜好「組合起來」，變得更加生動有趣。LINE指出， 雙平台用戶更新到LINE 14.6.0（含）以上版本可進行拼貼，初步以官方版貼圖可使用拼貼功能，「但要5月10日才能100%完全推送這款功能，原創貼圖則要等到5月13日以後才會支援。」

▲▼ LINE「貼圖拼貼樂」明天100%推送。（圖／LINE提供）

▲ LINE「貼圖拼貼樂」明天100%推送。（圖／LINE提供）

有別於過往一次只能傳送一張貼圖，全新組合技不僅讓情感表達有新的方式，還可以請出珍藏的貼圖新舊搭配創造更多變化，勢必將激發全台貼圖玩家的創意魂，動動手指組出新樂趣！

「貼圖拼貼樂」功能已於台灣、日本、泰國、印尼等地上線，用戶更新LINE手機應用程式至14.6.0（含）以上版本就可使用「貼圖拼貼樂」功能。

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