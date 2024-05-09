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快更新！LINE「貼圖拼貼樂」登場　明天100%推送

LINE推「貼圖拼貼樂」功能　最多組合6張貼圖一次發送

▲LINE今正式宣布，「貼圖拼貼樂」功能已於台灣、日本、泰國、印尼等地上線。（LINE提供）

圖、文／鏡週刊

LINE今（9日）宣布推出全新「貼圖拼貼樂」功能，用戶可挑選最多6張、甚至是不同角色IP的貼圖來組合，放大縮小、調整角度、排列位置後，一次發送於LINE通訊軟體聊天室中。

LINE台灣貼圖暨創作者事業部副總經理呂苔君表示，LINE貼圖自2011年於LINE通訊軟體中推出，至2023年架上已累積955萬組海內外作品，台灣用戶每人每年平均傳送貼圖張數為1,235張。她強調，每一次用戶傳送貼圖來溝通，都是貼圖能服務用戶的重要契機，也是創作者曝光作品的機會，「因此我們不斷思考，如何讓創作者有不同的創意展現，又如何為用戶帶來更多驚喜，當創作者的作品透過用戶的創意組合使用，將帶來更多聊天室中的樂趣，這就是貼圖拼貼樂推出的背後原因。」

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「貼圖拼貼樂」功能適用貼圖類型包括無特效與聲音的動態貼圖、靜態貼圖、大貼圖。目前可使用超過800組「官方貼圖」來進行組合，其中包含兩組系統內建的BROWN & FRIENDS熊大兔兔貼圖可用於新功能，另像是好想兔、貓貓蟲咖波、PP mini小小企鵝等不同角色IP也能自由拼貼在一起。拼貼完成的貼圖可於一對一聊天室、群組聊天室使用，目前僅可於手機上觀看與操作，電腦版將在之後支援。此外，2024年5月13日將開放為數龐大，預計超過百萬組的「原創貼圖」加入，系統預設參加拼貼樂功能，創作者則可於後台自行變更設定。

LINE推「貼圖拼貼樂」功能　最多組合6張貼圖一次發送

▲「貼圖拼貼樂」功能一次最多可用6張貼圖來混搭。（LINE提供）

LINE表示，「貼圖拼貼樂」功能一次最多可用6張貼圖來混搭，這6張可以來自6組不同的貼圖，像是可以針對特殊節慶或生日，挑選各種祝福貼圖，以拼貼賀卡送上祝福。或是使用連續技來堆疊情緒，例如6張都選同一張貼圖「笑死」來拼貼，讓效（笑）果加倍。自己拼貼好並傳送過的拼貼貼圖，若要再次傳送，可至貼圖鍵盤中的「歷史紀錄」點選，就能再次傳送。

配合「貼圖拼貼樂」功能上線，人氣貼圖明星也同步上架全新官方貼圖，包括搞笑又可愛的「好想兔」、動感十足的「PP mini小小企鵝」、貓奴必追的「喵嗚公園」、萌力十足的「貓貓蟲－咖波」，還有諧音梗高手的「日子還是要過鴨」。「貼圖拼貼樂」功能已於台灣、日本、泰國、印尼等地正式上線，用戶更新LINE手機應用程式至14.6.0（含）以上版本就可使用「貼圖拼貼樂」功能。

此功能正批次推送給全台LINE用戶，預計於2024年5月10日完成100%推送。

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